Каким будет гороскоп Девы в последний месяц года - читайте предсказания астрологов в материале УНИАН.

Спешите медленно, советует гороскоп Девам в декабре 2022. Все успеть не дано никому, а вот пропустить в суете что-то важное - очень даже можно. Чего никак нельзя упустить, а что, наоборот, "спустить на тормоза", читайте в гороскопе Девы от УНИАН.

Гороскоп карьеры на декабрь 2022

Первая половина месяца у Дев пройдет спокойно, а вот во второй придется побегать на работе. Вам даже может показаться, что декабрь - совсем не ваш месяц, а какая-то бесконечная череда проблем и неудач. Не опускайте руки: если план А не сработал, пробуйте план Б. Будьте пунктуальны и поменьше суетитесь - не нужно хвататься за решение всех вопросов одновременно, среди них есть такие, которые "рассосутся" сами собой, нужно только немного подождать.

Гороскоп любви на декабрь 2022

Декабрь сулит не только много рабочей суеты, но еще и обещает стать отличным временем для отдыха. Если есть возможность, поезжайте куда-то. У холостых Дев есть все шансы познакомиться с кем-то интересным. Главное - не брать с собой в дорогу накопившиеся хлопоты и заботы.

Видео дня

Семейным Девам астрологи советуют больше разговаривать с партнером о наболевшем. Будьте откровенны, и это укрепит ваши отношения. А потом с головой погрузитесь в приятные домашние хлопоты - и все у вас будет хорошо.

Гороскоп здоровья на декабрь 2022

В декабре Девам нужно больше уделить времени своему здоровью. Из-за холодной погоды и стресса у вас может понизиться иммунитет и начаться простуда. Не отмахивайтесь от этих "звоночков", а вовремя начинайте лечение. Организм требует отдыха - дайте ему его.

Вас также могут заинтересовать новости: