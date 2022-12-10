Как не выдохнуться к концу года и сохранить душевное равновесие - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи говорят, что последний месяц зимы у Близнецов будет неоднозначным: когда хочется бежать, нужно будет остановиться, а когда захочется отдохнуть - придется попотеть. Не старайтесь прыгнуть выше своей головы, остановитесь и поберегите силы - в новый год лучше входить в добром здравии и хорошем расположении духа.

Гороскоп карьеры на декабрь 2022

У Близнецов декабрь 2022 будет непростым. Работы будет море, но и энергии - хоть отбавляй, поэтому вы со всем управитесь. А если нужно, то и другим поможете.

Никто не замечает, как вы гарцуете на лошади? Это только кажется: не беспокойтесь, вы - на виду. Так что слезайте с лошади, ведь в середине декабря вам снова на неё влезать. Могут появиться дела, в которых доведется отстаивать свои интересы: нужно, чтобы и вы, и лошадь отдохнули.

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В конце месяца одергивайте себя за рукав каждый раз, когда собираетесь что-то купить: есть риск слишком много потратить.

Гороскоп любви на декабрь 2022

Во второй половине декабря у холостых Близнецов появится шанс познакомиться с интересным человеком. Причем, интересовать он вас будет куда больше остальных и, скорее всего, не только в декабре 2022.

Близнецам семейным или почти семейным нужно будет набраться терпения: есть вероятность конфликта со своей второй половинкой. Но это все потому, что скоро Новый год, а перед Новым годом все немного уставшие. Будьте мягче и терпимее - и ругаться будет не с кем.

Гороскоп здоровья на декабрь 2022

Чтобы в последний месяц года у вас самих тоже нервы не сдали - не перетруждайтесь. Приведите организм в равновесие. Да - скоро Новый год, да - вы опять ничего не успеваете (как и остальные, кстати). Но из-за этого небо не упадет на землю.

Поэтому берегите свои силы, лягте и поспите, как положено - 8 часов. И больше свежего воздуха - "воздушному" знаку он будет вместо лекарства. А если захотите, отправляйтесь в путешествие - звезды благоприятствуют этому.

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