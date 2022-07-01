Гороскоп финансов и здоровья на июль даст советы для всех знаков Зодиака на этот месяц.

Гороскоп финансов и здоровья подскажет, для кого июль будет удачным в денежной сфере, кого могут настигнуть болезни и на что нужно обратить внимание в сфере здоровья.

Овен

В начале месяца ситуация с финансами будет довольно приятная. Вы потратите меньше, чем ожидали, и у вас появятся свободные деньги. Не спешите сразу их тратить, поскольку во второй половине месяца понадобятся дополнительные средства. В сфере здоровья нужно следить за давлением.

Телец

Июль опасен из-за риска профессионального выгорания, приступов слабости и хандры. Возможны проблемы с щитовидной железой. В денежной сфере рекомендуется доверять интуиции, даже если она противоречит логике.

Близнецы

Близнецам в июле будет полезно больше двигаться. Даже если вы просто начнете чаще ходить пешком вместо поездки на транспорте, это уже пойдет вам на пользу. Высок риск солнечных ожогов, поэтому пользуйтесь солнцезащитным кремом. К деньгам в июле нужно относится практично. Покупайте вещи по необходимости, а не на эмоциях.

Рак

Высок риск таких проблем с желудком, таких как язвы, изжоги и гастриты. Рекомендация на июль: уменьшить количество жареной, жирной и острой пищи в рационе. В сфере финансов рекомендуется продолжать работу в старой сфере. Новые источники заработка денег не принесут.

Лев

В первой половине июля вы почувствуете легкость и прилив сил. Используйте этот период для сложных задач, пока у вас есть силы. Во второй половине июля энергии станет намного меньше, а также появится повышенная потребность в деньгах.

Дева

Июль будет для вас благополучным, если вы будете избегать рисков и экспериментов. Не стоит вкладывать деньги в рискованные проекты и покупать товары у ненадежных продавцов. В сфере здоровья всегда соблюдайте технику безопасности и не ешьте необычные блюда.

Весы

Ситуация с деньгами в июле будет стабильной. Незапланированных расходов и больших убытков не будет, но и заработать больше обычного не получится. В сфере здоровья могут быть проблемы с почками и с аллергией. У женщин будет трудно протекать беременность.

Скорпион

Гороскоп предупреждает вас об опасности любых долгов и кредитов в июле. Не пытайтесь решить проблемы с деньгами таким образом, иначе всё будет ещё хуже. Гороскоп здоровья рекомендует внимательно следить за здоровьем зубов. Июль - удачный период для обновления пломб и борьбы с кариесом.

Стрелец

В сфере финансов Стрельцов ждет неожиданный и приятный сюрприз. Это может быть полезный подарок или решение проблемы, на которую ранее тратилось много денег. Стрельцов часто будут мучить боли в спине и тянущие ощущения в пояснице. Особенно трудно будет представителям знака с сидячим образом жизни. Рекомендуется делать ванночки и примочки с травами.

Козерог

В плане финансов июль будет для вас довольно удачным. Вы придумаете способ уменьшит свои расходы и избавиться от ненужных трат. Гороскоп здоровья предупреждает о возможных проблемах с кожей: акне, дерматозы и розацеа. Попытки самолечения будут напрасными, поэтому сразу обращайтесь к дерматологу.

Водолей

Следите за уровнем йода и железа в организме. Рекомендуется есть больше водорослей и морепродуктов, а также для вас будет полезна йодированная соль. Деньги Водолеям придут, но позже, чем нужно. А в трудное время нужной суммы может не оказаться. Поэтому лучше подготовьте себе заначку.

Рыбы

Рыбам нужно строго соблюдать осторожность и технику безопасности. Очень высок риск переломов, растяжений и вывихов. Женщинам лучше отказаться от высоких каблуков. В сфере финансов не стесняйтесь полагаться на близких и просить у них о помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: