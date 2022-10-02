Представители этих знаков столкнутся с неудачами в делах.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых следует быть осторожными с деньгами на следующей неделе – в период с 3 до 9 октября включительно.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Люди, рожденные под ними, столкнутся с неудачами в делах.

Эти знаки Зодиака рискуют потерять деньги

Неприятности возникнут на пути у Львов. Представители этого знака сами создадут себе проблемы. Они попросту не смогут сдержаться и взять себя в руки. Такое поведение повлечет за собой неприятные последствия в финансовой и рабочей сферах. Астрологи рекомендуют Львам все же пытаться действовать здраво, не поддаваться на провокации и избегать всяческих конфликтов.

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Также неудачная неделя ждет Водолеев. В указанный период у них все будет валиться из рук, есть риск провалить важные проекты на работе или же просто не получить за выполненную работу ожидаемые дивиденды. Впоследствии негативные мысли станут причиной проблем с деньгами. Причем в будущем они только усугубятся.

Ранее астрологи назвали самые богатые знаки Зодиака, представители которых живут в роскоши.

Также были названы знаки Зодиака, которые феерически изменят свою жизнь очень скоро.

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