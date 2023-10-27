Они будут выгрызать свое место под солнцем.

Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых ближайшие дни станут судьбоносными. Им придется бороться за свое место под солнцем, и только от них зависет, ждет ли их светлое будущее.

Скорпион

Скорпион - это знак Зодиака, который очень любит хвастаться. Поэтому и не странно, что в их окружении есть много людей, которые им завидуют. Эти люди всячески пытаются вставлять палки в колеса Скорпионам, потому что не могут видеть их довольное лицо.

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Уже в ближайшее время Скорпионы столкнутся со своими завистниками лоб в лоб. Скандала не избежать, потому что вспыльчивые представители этого знака Зодиака просто не позволят, чтобы их унижали. В этом бою победит мудрейший, поэтому подумайте, как правильно выйти из этой ситуации.

Козерог

Козероги очень успешны в карьере, потому что они всегда полностью отдаются своему делу. В результате они показывают ошеломляющие результаты и получают за это хорошую премию.

Это раздражает их врагов, потому что люди, возможно, и сами хотели бы достичь таких успехов, но у них не получается. Уже на днях враги могут серьезно вам насолить, но если вы вовремя это заметите и остановите, то выйдете победителем из ситуации. Не давайте никому расслабиться! Продолжайте в том же духе.

Напомним, пять знаков Зодиака будут прыгать от счастья уже на этих выходных.

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