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Высшие силы оберегают не все знаки Зодиака, однако есть те, кому повезло больше других. Они находятся под их покровительством, поэтому обычно у них легкая жизнь.

Телец

Главная проблема Тельцов в том, что они сами придумывают себе проблемы и пытаются их решить. А все из-за их комплексов и неуверенности в себе. Если же они перестанут это делать, то сразу обретут гармонию. Высшие силы сопутствуют им, направляют их на правильный путь и помогают добиваться целей. Более того, Тельцы могут стать очень успешными, если еще и наладят комуникацию с людьми. Тогда им с радостью придут на помощь.

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Лев

Жизнь Льва можно сравнить со сказкой. Они живут на широкую ногу, ни в чем себе не отказывают, всегда жизнерадостные и позитивно настроены. Поэтому Вселенная делает все для того, чтобы они всегда такими оставались. Более того, Львы умеют благодарить, в связи с чем судьба посылает им еще больше лучей добра и света. Однако Львам стоит обратить внимание на то, что порой они могут быть теми еще паникерами. Избавляйтесь от такой черты.

Рыбы

Рыбам всегда и во всем везет. Интересно, что они могут даже особо не напрягаться, но будут жить лучше, чем другие. А все потому, что Вселенная наградила их таким качеством как ускальзывание. Они ловко избегают всех проблем на своем пути. Многие завидуют им, потому что и сами хотели бы обладать таким навыком. В целом жизнь Рыб легкая, они всегда находятся в своей "тарелке".

Напомним, только три знака Зодиака вскоре ждут большие победы.

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