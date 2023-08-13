Рожденные под этими знаками люди могут потерять источники дохода.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у представителей которых возможны финансовые трудности на следующей неделе - в период с 14 до 20 августа.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди рискуют потерять или деньги, или даже источники дохода.

Два знака Зодиака разорятся уже на днях - кто в списке

Финансовые трудности в указанный период грозят Львам. Представители данного знака рискуют потерять многое, если позволят себе траты на ненужные вещи. Астрологи советуют Львам избегать подозрительных сделок, не поддаваться на уговоры незнакомых людей и сомнительные инвестиции. В целом неделя в профессиональном плане будет неспокойной.

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Отпускать бдительность в указанный период ни в коем случае нельзя Скорпионам. Неприятности на работе могут доставить большие хлопоты, если Скорпионы не приложат максимум усилий, чтобы решать их по мере возникновения. Чтобы минимизировать возможные последствия, астрологи советуют представителям данного знака Зодиака своевременно отдыхать и следовать заранее составленному плану.

Напомним, ранее астрологи назвали знак Зодиака, представителей которого настигнут глобальные перемены до 20 августа.

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