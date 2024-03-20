Удача будет на их стороне.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в конце этого месяца исполнят все свои мечты. Вселенная будет способствовать тому, чтобы они получили желаемое.

Лев

Львы постоянно идут навстречу своей мечте. Хоть и маленькими шагами, но вс еравно идут. Конечно, им бы хотелось намного быстрее достичь цели, однако внешние обстоятельства иногда вносят свои коррективы.

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Астрологи говорят, что у вас все получится, если вы сконцентрируетесь на желаемом и будете стремиться двигаться дальше. На вашем пути могут возникать мелкие неурядицы, но они не должны никак повлиять на вашу судьбу.

Близнецы

У Близнецов наступает очень удачный период, когда они могут привлекать надежных партнеров, верных друзей, любимых людей. С такой поддержкой вы со всем справитесь и сможете добиться невероятного успеха.

По словам экспертов, Близнецы могут ничего не бояться, потому что у вас есть тыл и плечо, на которое вы сможете облокатиться в моменты меланхолии. В остальном у вас все будет супер.

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