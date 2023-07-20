Рожденные под этими знаками люди столкнутся с неприятностями.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с массой неприятностей до конца текущей недели, а именно до 23 июля.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди рискуют подпортить себе жизнь.

Неудачники ближайших дней по знаку Зодиака – кому не повезет

Конец недели может негативно сказаться на Скорпионах. Представители данного знака почувствуют упадок сил и нежелание что-либо делать. Астрологи советуют ближайшие дни стараться проводить в знакомой обстановке и не рисковать. Через какое-то время обстоятельства будут благоволить к более активному времяпрепровождению, но сейчас с этим лучше повременить.

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Испытания в указанное время будут ждать Козерогов. Они могут столкнуться с задачами, выполнение которых им может быть не по силам, и от этого Козероги рискуют утратить мотивацию на долгое время. Так что, следующие несколько дней им лучше всего провести в спокойствие, окружив себя чем-то привычным и приятным.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых будут максимально успешными до конца текущей недели,

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