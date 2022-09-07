Сложные времена начнутся после получения Украиной ленд-лиза.

Экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, что Украина скоро может войти в агрессивную фазу войны. Когда это произойдет и почему - читайте в интервью УНИАН.

По словам экстрасенса, в конце сентября в Украину поступит ленд-лиз, то есть США предоставят нашей стране боеприпасы, технику, стратегическое сырье и т.п. для борьбы с российской агрессией.

Именно с того времени, считает Людмила Хомутовская, для Украины начнутся сложные времена, однако победа все же будет за нами.

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"После того как Украина получит ленд-лиз, мы войдем в агрессивную фазу войны. Это будет в конце сентября", - сказала экстрасенс.

Однако она добавила, что начиная с нового года военное положение в Украине постепенно будут отменять. В этот период отдельным категориям мужчин разрешат выезжать за границу.

Напомним, ранее экстрасенс назвала "судный" день для России и рассказала, когда страну-агрессора ждет развал.

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