Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в июне могут расстаться со своими вторыми половинками. Им будет сложно пережить этот период, однако взять себя в руки все же придется.

Телец

Тельцы часто демонстрируют своим вторым половинкам свою самостоятельность, хотя, на самом деле, нередко нуждаются в помощи. Вот только попросить об этом они не могут, так как считают, что таким образом они могут опозориться. Их партнеров это отталкивает, ведь они не чувствуют, что на них можно положиться, что они нужны в этих отношениях. У них может быть такое впечатление, что они и вовсе вам неинтересны, а вы живете своей жизнью.

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Поэтому уже в июне вы можете серьезно поговорить об этом и расставить все точки над "і" в отношениях. Высока вероятность, что это будет конец. Будьте готовы к любому исходу событий.

Весы

Среди Весов, как говорят астрологи, очень много полигамных людей. В целом они измену изменой не считают, ведь уверены, что в этой жизни можно все, и это останется безнаказанным. Однако ваша вторая половинка могла уже устать от ваших походов "налево", из-за чего захочет разорвать эти отношения.

Что-то изменить вам вряд ли удастся, поэтому лучше вам сделать работу над ошибками и понять, что если человек находится в отношениях, то на нем больше ответственности. Не стоит принимать все близко к сердцу, лучше постарайтесь улучшить свою жизнь.

Напомним, два знака Зодиака окажутся на пике славы совсем скоро.

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