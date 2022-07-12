Их ждут не только финансовые потери, но и в личной жизни.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которых в ближайшее время ждут одни неприятности. Кто попал в "черный список" Вселенной - читайте в материале.

Стрелец

Стрельцы могут неожиданно столкнуться с предательством, которое повлечет за собой финансовые потери. Возможно, вы ранее давали деньги в долг близкому человеку. Но, кажется, он не планирует отдавать вам крупную сумму денег. Есть вероятность, что этот человек и вовсе пропадет из вашей жизни, чтобы не выплачивать долг. Таким образом вы можете потерять и друга, и деньги.

Рыбы

Рыбы могут допустить серьезную ошибку на работе, что повлечет за собой не только штраф, но и увольнение. А повлиять на это может нестабильное эмоциональное состояние, которое Рыбы испытывают из-за сложностей в отношениях со второй половинкой. Вам нужно срочно исправлять ситуацию. Попробуйте наладить контакт с любимым человеком, чтобы выйти из депрессии. И только потом беритесь за важные дела.

Напомним, в полнолуние 13 июля осуществятся мечты трех знаков Зодиака.

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