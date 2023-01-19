Рожденным под этими знаками людям грозят расставания.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют разругаться с любимыми до конца текущей недели - 22 января.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками людям грозят расставания.

Этим знакам Зодиака грозят расставания

Крупные ссоры звезды сулят в указанный период Тельцам. Ближайшие дни они будут сильно эмоциональными. Астрологи рекомендуют представителям данного знака стараться быть сдержанными и следить за языком, чтобы потом не пожалеть о сказанном сгоряча. Лучше всего переключиться на занятия спортом, который должен помочь с переизбытком эмоций.

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Не будет везти в любви на текущей неделе Весам. Им советуют заняться борьбой с вредными привычками, которые отравляют их отношения с близкими. Также Весам будет полезно провести самоанализ и попытаться изменить свое отношение к любви в целом.

Ранее астрологи три знака Зодиака, которых ждет невероятный успех во всех делах уже скоро.

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