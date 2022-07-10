Кто они и чего им стоит остерегаться - читайте далее.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которым очень не повезет уже в этом месяце. Их могут предать друзья, родственники и даже партнеры по бизнесу.

Близнецы

Близнецы должны остерегаться недоброжелателей на работе. Кого-то из ваших коллег очень раздражают ваши успехи, поэтому они могут вас подставить. Астрологи предупреждают, что вы не ожидаете такого подлого поступка от этого человека. В июле он сорвет с себя маску и подарит вам самое главное - опыт. Зато вы будете знать, каких людей нельзя к себе подпускать даже на пушечный выстрел.

Водолей

А вот Водолеям очень не повезет в личной жизни. Вы совершенно случайно можете узнать об измене со стороны своего любимого человека. Это станет для вас настоящим шоком, ведь вам могло казаться, что у вас идеальная семья. Не стоит впадать в депрессию из-за этого. Лучше проанализируйте свое поведение, разберитесь со своими травмами и переступите через это предательство с гордо поднятой головой. У вас еще вся жизнь впереди, и там вас ждет только лучшее.

Напомним, трем знакам Зодиака крупно повезет в ближайшие дни.

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