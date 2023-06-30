Рожденные под этими знаками люди рискуют подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с неприятностями на выходных 1 и 2 июля.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди рискуют подпортить себе жизнь, совершив те или иные ошибки или же приняв необдуманные решения.

Неудачники недели по знаку Зодиака - кому не повезет

Нестабильность и желание освободиться от рутины не будут давать покоя Скорпионам. Представители данного знака будут ощущать острую потребность в переменах, и из-за их отсутствия настроение Скорпионов будет испорчено. Энергию и новые перспективы могут подарить новые занятия и увлечения. Звезды советуют стараться мыслить позитивно и не поддаваться эмоциям.

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Проблемы в отношениях могут подпортить выходные Козерогам. Всему виной станет их чрезмерная занятость и неспособность расставлять приоритеты так, чтобы не натыкаться на конфликты с любимыми и близкими. Чтобы укрепить отношения, Козерогам стоит уделять побольше внимания тем, кто им особенно дорог, иначе можно не избежать разрыва.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых будут особенно успешными на выходных 1 и 2 августа.

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