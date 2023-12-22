Фортуна будет на их стороне.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в конце декабря поймают удачу за хвост. В этот период им все будет удаваться с легкостью, поэтому они будут очень довольны.

Рак

В конце месяца Раки обретут вдохновение для решения семейных вопросов. Вам удастся разрешить все конфликты, которые долго вас беспокоили. Также вы сможете еще больше сблизиться со своей второй половинкой и, возможно, перейти на новый уровень отношений. Не спешите, лучше все обдумайте. Если вы действительно готовы к браку, то обсудите этот вопрос со своим партнером.

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Кроме того, в конце декабря вы можете запланировать путешествие своей мечты.

Весы

С одной стороны для Весов это будет непростой период в эмоциональном плане, потому что придется подводить итоги, а для представителей этого зодиакального созвездия это скучный процесс. Однако, заручившись поддержкой близких, Весы составят список своих достижений за этот год и обрадуются тому, насколько они продвинулись вперед.

Не останавливайтесь на достигнутом. Действуйте с еще большим рвением! Судьба вознаградит вас за все усилия.

Скорпион

Скорпионам повезет познакомиться с очень влиятельным человеком, который поможет им продвинуться вперед по карьерной лестнице. При этом не стоит злоупотреблять его добротой, потому что рискуете испортить отношения.

Будьте доброжелательными, прислушивайтесь к советам и идите на уступки. Тогда у вас все получится на высшем уровне.

Напомним, только три знака Зодиака будут на седьмом небе от счастья в 2024-м.

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