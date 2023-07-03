Вторник сулит как проблемы, так и хорошие новости разным знакам.

Эзотерики составили прогноз на 4 июля 2023 года для всех знаков Зодиака. Что судьба подготовила вам на этот день - читайте далее.

Овен

Весь день Овны будут нервничать. Какие-то ситуации будут буквально высосаны из пальца, но будут и те, которые действительно "подорвут" представителей этого зодиакального созвездия. Покоя не ждите.

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Телец

Тельцам стоит начать больше верить в себя, ведь если вы не будете этого делать, то и другие не будут. Начинать нужно с себя и любви к себе. Запомните это правило.

Близнецы

Последнее время у вас было плохое настроение из-за разных неурядиц, однако завтра все изменится. Вы будете в хорошем расположении духа, поэтому займитесь своим преображением.

Рак

Перед вами откроется много новых дверей, однако в какие именно зайти решать только вам. Полагайтесь на свою интуицию, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу.

Лев

Львы очень часто заморачиваются из-за пустяков. Постарайтесь отпустить обиды и прошлое, посмотреть на жизнь свежим взглядом и понять, чего именно вы хотите. Звезды будут благосклонны к вам.

Дева

Девы могли допустить серьезную ошибку, которая будет стоить им карьеры. Руководство сильно недовольно положением дел, поэтому может заговорить о вашем увольнении. Будьте готовы к этому.

Весы

В этот день Весы могут получить желаемое, к которому очень долго шли. Для вас это будет большая победа. Можете поймать "звездную болезнь".

Скорпион

Ваша жизнь круто изменится уже в этот день. Будьте осторожны на поворотах и ничего не бойтесь. Впереди вас ждет большое будущее с новыми перспективами.

Стрелец

Стрельцы будут находиться в угнетенном состоянии. Вы можете испытать стресс, который переростет в депрессию. Обратитесь за помощью к психологу, если вам это нужно.

Козерог

Очень важно, чтобы Козероги верили в лучшее. По своей натуре вы пессимисты, а это мешает вам жить. Измените свое мышление, тогда и ваша жизнь изменится в позитивную сторону.

Водолей

Одинокие Водолеи могут найти свою любовь, которая принесет им самые яркие эмоции. Любите и будьте любимы. Звезды склоняют вас к построению семьи.

Рыбы

Рыбы могут победить в лотерею или в конкурсе. Смело участвуйте в разных розыгрышах, ведь финансовый успех не за горами.

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