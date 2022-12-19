Во вторник некоторым знакам Зодиака стоит быть осторожнее.

20 декабря Девы получат щедрые дары от судьбы. Они будут купаться в лучах славы. А вот Стрельцам стоит ждать от судьбы наказания и проклятия. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Во вторник Овнам нужно заняться своим здоровьем. Не игнорируйте тревожные "звоночки" своего организма. Карты Таро сулят Овнам небольшие хлопоты, из-за которых не стоит даже огорчаться.

Телец

Тельцам нужно научиться мечтать. Вы слишком часто отказываете себе в маленьких радостях и уже давно не позволяли себе хотеть чего-то глобального. Судьба на стороне Тельцов, все их желания начнут сбываться, важно четко осознать, чего именно вы хотите.

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Близнецы

Близнецы получат шанс заручиться поддержкой значимого человека. Он поможет решить ваши проблемы и защитит в спорах с врагами. Однако не думайте, что все сложности будут решаться просто, постараться придется и вам.

Рак

Ракам карты Таро сулят отдых и развлечения. Во вторник вы сумеете найти баланс между работой и личной жизнью. Ракам стоит почаще себя баловать и не забывать о друзьях.

Лев

Львы смогут избежать опасности, если проявят интуицию. Прислушайтесь к своему сердцу. Карты Таро сулят Львам мистический день, знаки будут повсюду.

Дева

Во вторник Девы будут счастливы. Судьба щедро одарит вас подарками и приятными сюрпризами. Наслаждайтесь славой и благополучием, вы этого заслуживаете.

Весы

Весам придется побороть свой страх. Возможно, вы отказывались от сложных задач и не верили в свои силы. Пришло время доказать всем вокруг, что Весы умеют решительно действовать.

Скорпион

Скорпионам карты Таро сулят незначительные хлопоты из-за гостей. Однако не стоит прогонять друзей из своего дома. Они пришли с миром и не принесут вам вреда.

Стрелец

Непростой день ждет Стрельцов. Во вторник вам придется ощутить на себе проклятие судьбы. Расплата за грехи может быть весьма болезненной. Однако карты Таро советуют Стрельцам покорно принять наказание и не противиться, скоро все наладится.

Козерог

Козерогам невероятно повезет. Вы сможете получить свой счастливый билет и весь день будете радоваться всему, что происходит вокруг.

Водолей

20 декабря Водолеев ждет неприятный разговор. Найдите в себе силы и не избегайте сложностей. Карты Таро пророчат, что у Водолеев все получится, главное - верить в себя.

Рыбы

Рыбам придется потрудиться. Не отлынивайте от работы, в скором времени все ваши труды и старания щедро окупятся.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые будут купаться в деньгах этой зимой.

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