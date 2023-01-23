Весов ждет приятное общение в хорошей компании.

Во вторник, 24 января, Девы взлетят по карьерной лестнице и могут получить щедрую премию. А Близнецам карты Таро пророчат скандалы и расставание. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

Карты Таро советуют Овнам поработать над собой. Возможно, вы стали слишком эгоистичными, из-за чего от вас отворачиваются даже самые близкие друзья.

Телец

Тельцам стоит решительно действовать, вы слишком долго стоите на одном месте. Боритесь за свое счастье.

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Близнецы

24 января Близнецы рискуют оказаться в эпицентре скандала, который закончится разрывом отношений. Вы можете избежать неприятностей, если перестанете лгать.

Рак

Раков ждет важное событие. В вашу жизнь ворвется любовь, отношения со второй половинкой заиграют новыми красками.

Лев

Во вторник Львам можно задуматься об изменении внешности. Новая прическа или стиль, о котором вы уже давно думали, освежат образ и помогут стать успешнее.

Дева

Карты Таро сулят Девам карьерный взлет. Вы получите повышение или же сможете найти себя в другой сфере. Судьба будет благосклонна, начальство похвалит вас за все старания.

Весы

Весов ждет приятное общение в хорошей компании. Прогуляйтесь, отдохните от работы и побалуйте себя.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам неприятные эмоции. Вы можете сильно огорчиться, если будете доверять свои тайны не тем людям.

Стрелец

Стрельцам стоит примерить роль руководителя. У вас отлично развит дар убеждения, люди пойдут за вами и сделают все, о чем вы попросите.

Козерог

24 января Козероги с головой погрузятся в дела по дому. Возможно, что-то из техники сломается, потому готовьтесь к непредвиденным тратам.

Водолей

Водолеев ждет успех, им можно проверить свою удачу. Попробуйте рискнуть и вы будете приятно удивлены.

Рыбы

Рыбам стоит провести день в тишине. Отдохните от друзей и пустых разговоров, вам нужно сконцентрироваться на чем-то важном.

Напомним, ранее астрологи назвали сильные и слабые стороны Рыб.

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