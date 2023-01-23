Во вторник, 24 января, Девы взлетят по карьерной лестнице и могут получить щедрую премию. А Близнецам карты Таро пророчат скандалы и расставание. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.
Овен
Карты Таро советуют Овнам поработать над собой. Возможно, вы стали слишком эгоистичными, из-за чего от вас отворачиваются даже самые близкие друзья.
Телец
Тельцам стоит решительно действовать, вы слишком долго стоите на одном месте. Боритесь за свое счастье.
Близнецы
24 января Близнецы рискуют оказаться в эпицентре скандала, который закончится разрывом отношений. Вы можете избежать неприятностей, если перестанете лгать.
Рак
Раков ждет важное событие. В вашу жизнь ворвется любовь, отношения со второй половинкой заиграют новыми красками.
Лев
Во вторник Львам можно задуматься об изменении внешности. Новая прическа или стиль, о котором вы уже давно думали, освежат образ и помогут стать успешнее.
Дева
Карты Таро сулят Девам карьерный взлет. Вы получите повышение или же сможете найти себя в другой сфере. Судьба будет благосклонна, начальство похвалит вас за все старания.
Весы
Весов ждет приятное общение в хорошей компании. Прогуляйтесь, отдохните от работы и побалуйте себя.
Скорпион
Карты Таро сулят Скорпионам неприятные эмоции. Вы можете сильно огорчиться, если будете доверять свои тайны не тем людям.
Стрелец
Стрельцам стоит примерить роль руководителя. У вас отлично развит дар убеждения, люди пойдут за вами и сделают все, о чем вы попросите.
Козерог
24 января Козероги с головой погрузятся в дела по дому. Возможно, что-то из техники сломается, потому готовьтесь к непредвиденным тратам.
Водолей
Водолеев ждет успех, им можно проверить свою удачу. Попробуйте рискнуть и вы будете приятно удивлены.
Рыбы
Рыбам стоит провести день в тишине. Отдохните от друзей и пустых разговоров, вам нужно сконцентрироваться на чем-то важном.
Напомним, ранее астрологи назвали сильные и слабые стороны Рыб.