Попробуйте догадаться, за какие удовольствия бывает стыдно Рыбам и Весам.

Астролог Лорен Эш рассказала о guilty pleasure представителей всех знаков Зодиака. Речь идет о самых сильных удовольствиях, за которые больше всего стыдно, пишет Best Life.

Овен - поздно ложиться спать.

Овен известен своим бесконечным количеством энергии. Проблема для вас не в том, чтобы найти свою страсть в жизни, а в том, чтобы решить, на чем сосредоточиться. Все эти мечты и амбиции означают, что вы всегда в движении с момента пробуждения до момента засыпания. Но даже такому сосредоточенному человеку, как вы, нужен перерыв, чтобы расслабиться и восстановить силы, поэтому вы печально известны тем, что по выходным переводите свой телефон в режим "не беспокоить" и спите весь день.

Телец - онлайн-покупки

Тельца часто называют самым практичным и надежным знаком Зодиака. Когда дело доходит до принятия важных решений, вы обнаруживаете, что это происходит естественно. Однако после долгого рабочего дня и пребывания в напряжении иногда вы не можете не предаваться привычке совершать ночные покупки в Интернете. В конце концов, вы много работаете, так почему бы не побаловать чем-то.

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Близнецы - еда с доставкой

Как социальная бабочка Зодиака, вы всегда двигаетесь со скоростью миллион миль в минуту, бежите на игру, заходите на вечеринку к другу или выпиваете с коллегами. Единственное, что в вашем списке дел может не быть выполнено, - это поход в продуктовый магазин. Дело не в том, что вам не нравится готовить, но в конце долгого дня у вас часто не остается сил на это. Таким образом, вы нередко заказываете любимую вкусную еду на ужин с доставкой.

Рак - реалити-шоу

Не все зодиакальные стереотипы верны, но стереотип о том, что Рак является домоседом Зодиака, именно такой. И вы не чувствуете себя плохо из-за этого. Вы проводите много своего свободного времени, заботясь о других людях, и на самом деле это отнимает у вас много сил физически и морально. Больше, чем кто-либо, вы понимаете, как важно найти время, чтобы перейти в режим отшельника и ненадолго отключиться от забот мира. Это не только дает вам возможность расслабиться, но также позволяет вам посмотреть все ваши любимые реалити-шоу.

Лео - наряжаться, когда некуда идти

У Льва есть репутация, которой он должен соответствовать (по крайней мере, вы так думаете). Вы живете ради возможности выставить напоказ свои вещи и оказаться в центре внимания. Но иногда, как бы вы ни старались, ваш календарь пуст, и у вас нет причин наряжаться. Вы включите любимые мелодии, наденете потрясающий наряд и сделаете несколько гламурных селфи. Чтобы быть в центре внимания, вам не нужно приглашение.

Дева - социальные сети

Вы немного интроверт, Дева, но это не значит, что вы не обращаете внимания на все вокруг. На самом деле, вам нравится использовать свой статус тихони, чтобы вписаться в любой сценарий. И довольно часто вы не можете отказаться от "похода" в социальные сети. Независимо от того, просматриваете ли вы ленту Instagram вашего любимого человека, чтобы узнать, одинок ли он, или ищете своего бывшего врага по работе в LinkedIn, ничто не делает вас счастливее, чем наткнуться на важную информацию или пикантные сплетни после нескольких часов киберпространства.

Весы - десерт перед ужином

С вами очень легко дружить, Весы. Отчасти это связано с вашим спокойным характером и чувством юмора, но также и с тем, что вы всегда учитываете нужды других и следите за тем, чтобы все было честно и равно. Конечно, быть знаком баланса и гармонии также означает время от времени баловаться. Никто не может быть идеальным все время, так что не расстраивайтесь, поддаваясь искушению, особенно когда десерт на вашей кухне начинает звать вас по имени.

Скорпион - подслушивание

Как человеку, который ценит свою конфиденциальность и секретность превыше всего остального, вам трудно признать, что у вас есть какие-либо греховные удовольствия. Вы темный и сложный человек, Скорпион, поэтому вполне логично, что ваш скрытый порок - это наблюдать за драмой других, не ввязываясь в эту неразбериху напрямую. Будь то подслушивание во время обеда или наблюдение за людьми в парке, вы не можете не позволить себе немного поподглядывать. Конечно, может показаться немного коварным совать нос в дела других людей, но пока вы ничего не делаете с информацией, ваш секрет в безопасности.

Стрелец - больничный без причины

Стрельцы всегда переходят от одного приключения к другому, движимые любовью к исследованиям и свободе. Обладая уверенностью в себе и желанием сделать себе имя, вы не новичок в риске. И иногда этот риск может включать в себя отказ от работы, чтобы найти новую возможность или провести день в одиночестве. Другие могут беспокоиться о том, что их разоблачат и уволят, но вы больше беспокоитесь о том, чтобы упустить маленькие моменты жизни.

Козерог - покупка вещей, которые "не нужны"

Козерог – самый сдержанный из знаков Зодиака. Вы дотошны и организуете каждый аспект жизни. Вы также самый трудолюбивый и амбициозный человек, что заставляет вас очень ответственно подходить к экономии и трате своих денег. Но жить в таком ограничительном режиме может очень быстро надоесть. Самое время перестать рассматривать каждую "легкомысленную" покупку как пустую трату денег или ошибку, а вместо этого начать ценить возможность время от времени побаловать себя. В конце концов, эти долгие часы в офисе были не зря.

Водолей - громкая музыка

Как эксцентричный и мятежный представитель Зодиака, вы мало чего стыдитесь или активно пытаетесь скрыть. Вы всегда предпочитаете личные ценности и принципы мнению других и не придерживаетесь социальных норм, к которым большинство людей так высоко относится. А поскольку музыка является одним из главных способов самовыражения, неудивительно, что вы склонны теряться в ритме, играя на гитаре или поя во всю силу легких. И в этом нет ничего страшного.

Рыбы - много хобби одновременно

Рыбы, вы известны своей креативностью и артистизмом, что часто проявляется в том, какие хобби вы выбираете, и в том, сколькими из них вы манипулируете одновременно. От вязания до рисования, катания на роликовых коньках и любой последней тенденции, захватившей социальные сети, вы всегда готовы что-нибудь попробовать. А поскольку чувство вины по-прежнему остается удовольствием, позвольте себе иметь разнообразные интересы и не расстраиваться из-за того, как вы отвлекаетесь от повседневной рутины.

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