Считается, что животное успокаивают дыхание хозяина и звуки биения его сердца, но есть и более странные теории.

Очень часто коты любят спать, забираясь на своих хозяев, выбирая для этого разные части тела. Не волнуйтесь, считается, что таким образом домашний питомец показывает вам свои привязанность и расположение, а также ему куда спокойнее так засыпать. Однако в народе бытуют и другие мнения по этому поводу.

В этом материале УНИАН расскажет, что значит, если кошка ложится с тобой спать, в частности, почему кошка ложится на спину человека, на живот или грудь.

Что значит, если кошка лежит на тебе - причина

Специалисты уверены, что главная причина, по которой кошка лежит на животе у человека или на его груди - животное успокаивают дыхание хозяина и звуки биения его сердца. Можете быть уверены, что кот полностью доверяет вам.

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Что значит, когда кошка ложится на грудь

Если вы заметили, что кошка ложится на грудь и мурлыкает, то, скорее всего, животное очень сильно к вам привязано, и ему комфортнее находиться рядом с вами.

Так что, не спешите выдавать жалобы по типу "кошка постоянно лезет ко мне". Ваш питомец так проявляет свою любовь.

Кошка ложится на живот - примета и важные звоночки

Есть также и "мистическое" объяснение, что означает, если кошка лежит на животе. Так, согласно народным поверьям, кот избавляет своего владельца от боли и болезней, поглощая его негативную энергию. Якобы коты чувствуют все больные или же уязвимые места своих хозяев и ложатся на них в лечебных целях. К примеру, если кошка ложится на низ живота, то, по примете, это может свидетельствовать о конкретной проблеме со здоровьем в этой части тела.

Ранее УНИАН писал, почему кошка утром будит и что делать, если кот не дает спать по утрам.

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