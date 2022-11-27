Что изменится в жизни Тельцов в будущем году и к чему стоит быть готовыми уже сейчас - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи говорят, что Тельцы в новом году будут познавать мир - учить языки и новые дисциплины, пытаться создать свои проекты и помочь окружающим. Вся ваша энергия окажется направленной на развитие, а вот любовная сфера от этого пострадает.

Гороскоп любви на 2023 год

Семейные Тельцы большую часть года будут заняты обустройством своего жилища. Это могут быть вопросы ремонта или покупки чего-то в семью, также возможны поездки и путешествия с семьей. Свободные представители знака также могут обзавестись отношениями, но только если партнер будет согласен с ролью "второй скрипки".

Сфера любви будет разнообразной - яркие эмоции и периоды затишья в 2023 году чередуются, но учтите - если вы поставите работу и саморазвитие на первый план, то ни о каких счастливых отношениях речи идти не может. Подумайте сами, что для вас приоритетнее в новом году.

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Гороскоп карьеры на 2023 год

Тельцы будут хвататься за несколько дел одновременно, чтобы гарантировать себе успех, но астрологи настоятельно не рекомендуют так делать. У многих представителей знака проснется желание бросить все и резко изменить жизнь - попробуйте, если захочется. Импульсивные поступки вам не свойственны, но жизнь одна, а вы рискуете прожить ее в несчастливом свете.

Поставьте себе важные цели, поймите, что на самом деле для вас является наиболее значимым, и действуйте. Вы сможете найти единомышленников и мотивировать людей помогать вам - таким образом получится быстрее добиться желаемого.

Гороскоп здоровья на 2023 год

Эксперты по эзотерике советуют Тельцам беречь свою пищеварительную систему и органы дыхания. Также займитесь психикой - стрессы, переживания и недосып могут пагубно сказаться на общем состоянии организма. Берегите нервную систему, чаще отдыхайте, не общайтесь с негативными людьми, иначе придется пить антидепрессанты и лечить нервы. Старайтесь не принимать участия в стрессовых ситуациях и если вам не нравится обстановка - меняйте ее.

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