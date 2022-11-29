Что сулит 2023 год Девам и как сложится ваша жизнь в будущем году - узнайте в материале УНИАН.

Практичные Девы, скорее всего, не особенно доверяют гороскопам, но главный совет астрологов - научиться корректировать свои планы и позволить себе меняться. Подготовьтесь к тому, что изменения неизбежны, главное - выяснить, какая сила у знака Зодиака Дева и как вам использовать ее в благих целях.

Гороскоп любви на 2023 год

Ситуация на амурном фронте сложится так, что вы вынуждены будете снять розовые очки и посмотреть на ситуацию трезво. Если человек вам не нравится - не стоит пытаться изменить происходящее, но если, в целом, вы понимаете, что вам по пути - постарайтесь сосредоточиться на позитивных моментах. Подумайте, как сделать отношения еще крепче, испытайте все возможные методы - разойтись всегда успеете.

Одиноким Девам стоит отказаться от бессмысленных влюбленностей - это ни к чему не приведет. Жертвовать собой не стоит, даже ради партнера, иначе рискуете потерять собственную индивидуальность. Отдавайте предпочтение людям с высоким статусом, тем, которые ценят свое время и ваше, иначе личная жизнь не будет счастливой. К тому же, у многих представителей знака может появиться ребенок, если вы сделаете правильный выбор.

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Гороскоп карьеры на 2023 год

Ни в коем случае нельзя влазить в долги или одалживать кому-либо деньги - рискуете понести финансовые потери. Закрывайте кредиты, если они у вас есть, и не совершайте необдуманных покупок, которые вам не по карману - такая манера поведения приведет вас к долговой яме.

В плане карьеры готовьтесь к командировкам и путешествиям - они положительно повлияют на профессиональный рост. Не жалейте денег и вкладывайте их в себя - обучайтесь новым навыкам или учите языки. Любое финансовое вложение подобного рода укрепит ваши позиции и позволит быстро взлететь по карьерной лестнице.

Гороскоп здоровья на 2023 год

В будущем году стоит внимательно отнестись к собственному здоровью - Девам астрологи советуют не игнорировать даже первых симптомов простуды. Любая оплошность приведет к ужасным последствиям - придется долго и дорого лечиться. Найдите время и возможность для обследования, чтобы точно знать, что происходит с вашим организмом. Не позволяйте себе переутомляться - это негативно скажется на состоянии нервной системы и иммунитете. Постарайтесь съездить в отпуск, чтобы полноценно отдохнуть от суеты и негатива, накопленного на работе.

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