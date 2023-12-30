Рассказываем, что никогда нельзя давать из дома в эти дни даже самым близким людям.

Новый год - это праздник, который окутан магией и тайной, потому что именно с 1 января начинается новый жизненный цикл. Все старое остается в прошлом, а будущее готовит новые свершения. Именно поэтому важно знать, что нельзя давать из дома соседям, родственникам и друзьям в самые уязвимые дни.

Что нельзя брать и давать в долг перед Новым годом - приметы

Существует целый список предметов, которые запрещено одалживать или брать в канун большого праздника. В зависимости от предмета будет озвучена и причина, так что, рекомендуем вам тщательно изучить запретный перечень.

Итак, что никогда нельзя давать в долг и брать 30 и 31 декабря:

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елочные украшения;

одежду, косметику;

некоторые продукты;

деньги;

веник.

Что касается украшений и одежды, здесь все просто - эти вещи хранят энергетику дома, поэтому если вы отдадите их, то вместе с ними и счастье, а если заберете у кого-то - получите беды человека себе. Веник, как мощный оберег, накапливает в себе благоприятные вибрации - отдавая его, вы теряете защиту своего жилища.

Деньги - это главная причина раздора многих людей между собой, не зря существует поговорка: "Хочешь потерять друга - займи ему денег". Поэтому запомните, когда нельзя давать деньги в долг - приметы категорически не рекомендуют делать это 30 и 31 декабря.

Почему нельзя одалживать соль, хлеб, лук и яйца

Продукты - это отдельная тема, которая нуждается в тщательном разборе. Издавна наши предки знали, что любую еду нужно беречь, потому что хлеб всему голова, как минимум. Если вы передаете кому-то последний кусок, то это приведет к бедности, нищете и голоду. Также наши бабушки точно знали, почему нельзя давать соль - велика вероятность поссориться с человеком, которому вы ее одолжили, или почувствовать, как тот, кто ее просит, вам "насолил".

Кроме того, нельзя не только давать самому, но и брать конкретные продукты у людей. Объясняем, почему нельзя брать лук у соседей - такой продукт способен обеззараживать не только организм, но и помещение, в котором он находится. Согласно народным поверьям, лук "фильтрует" энергетику дома, забирая на себя все плохое. Будьте осторожны - соседи могут вместе с продуктом передать вам негатив, накопившийся в их жизнях.

Многие гадалки и ведуньи четко отвечают на вопрос о том, можно ли одалживать яйца, категорически не рекомендуя этого делать. Очень часто на яйцах "выкатывают" порчу и делают разные ритуалы. Если вы уверены, что ваша соседка точно будет печь пирог, и ей просто не хватило продуктов - можете одолжить яйца. Но в случае, когда их просит новый житель подъезда, лучше себя поберечь и отказать, иначе вся ваша энергия "уйдет" в неизвестном направлении.

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