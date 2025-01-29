Единицы людей знают, почему нельзя говорить "на здоровье", когда вы что-то даете человеку, а он вас за это благодарит. Такая же ситуация и с другой, не менее распространенной, фразой. Все мы привыкли, что если человек чихнул, ему нужно сказать "будь здоров", но так ли это?
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
- Откуда взялось говорить "будь здоров"
- В каком случае и почему нельзя говорить будь здоров
- Какие фразы нельзя произносить, кроме "будь здоров"
Откуда взялось говорить "будь здоров"
Доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима в комментарии УНИАН рассказала, что означает фраза "будь здоров". По ее словам, в Украине традиция желать здоровья чихнувшему человеку, очевидно, появилась после принятия христианства (крещение Киевской Руси произошло в 988 году, - Ред.), хотя и мотивирована еще дохристианскими верованиями.
Считают, что вместе с Библией начали появлялись и легенды о том, как Бог оживил Адама, вдохнув в него жизнь, а перед смертью Адам чихнул и таким образом "выдохнул жизнь". И из таких легенд возникло представление, будто чихнуть можно только раз в жизни - перед смертью. Поэтому чихнувшему человеку и начали желать здоровья.
По мнению экстрасенса и таролога Романа Шептицкого, такая фраза вошла в обиход, потому что украинцы испокон веков очень вежливая и доброжелательная нация, и на протяжении многих веков складывалась такая традиция, что мы по разным поводам желаем собеседникам чего-то хорошего.
В каком случае и почему нельзя говорить будь здоров
Экстрасенс также развеял миф о том, что эту фразу произносить нельзя. Он, наоборот, объяснил, почему нужно говорить "будь здоров". Он считает, что слово - это код, это вибрация. И то, что мы закладываем в слово, то и транслируем. Надо задумываться об общем посыле, намерении того, что мы говорим. Нужно думать, что мы говорим, "фильтровать" слова, чтобы не нанести себе энергетический вред:
Фразу "будь здоров" можно говорить. К примеру, если человек чихнул, и вы скажете эти слова, то это будет правильное пожелание.
Если вы не хотите говорить эту фразу, можно использовать другие: "Для твоего же здоровья" или "Во благо". Кроме того, человеку можно просто сказать "спасибо" или "спасибо". Это то, что можно говорить вместо "будь здоров" абсолютно во всех случаях и безопасно для себя.
Итак, можно сделать вывод, что существует одна причина, почему не надо говорить будь здоров - отсутствие желания озвучивать такую фразу.
Какие фразы нельзя произносить, кроме "будь здоров"
Если причина отказа от такой доброжелательной фразы кроется только в вашем нежелании ее говорить, то с другими ответами все сложнее. Шептицкий приводит в пример несколько распространенных ситуаций.
Он считает, что нельзя говорить фразы, в состав которых входит частица "на", поскольку она означает "бери". К примеру, нельзя говорить "на здоровье" или "на счастье". Еще можно услышать фразу "на все хорошо", которую буквально можно понять так, что человек "отдает все хорошее". Фразы-пожелания с частицами "на" можно говорить только очень родным или близким людям, которым вы действительно желаете счастья, здоровья, и вы знаете, что этот человек также вам желает добра и не сделает ничего негативного:
Есть недоброжелатели, которые, услышав фразы с частицами "на", скажут "беру". То есть человек может захотеть забрать то, что вы "отдаете" - ваше счастье, здоровье, все хорошее.
Есть еще один интересный нюанс относительно еды - если человек дает вам блюда в заведении общественного питания и желает "на здоровье", то потом вы сами можете как бы "съедать" свое здоровье. Будет энергетически правильнее, если человек, который отдает блюда, скажет, например, "приятного аппетита" - советует эксперт.
Еще часто люди говорят фразу, которая для них имеет негативное значение, и от которой надо отказаться - "ничего себе", то есть себе ничего, в том числе и хорошего. Таким образом человек ставит определенный блок и закрывает себя от всего хорошего. Если конкретизировать эту фразу, то ее значение изменится - то есть можно сказать "ничего себе плохого, но зато все себе хорошо".
Шептицкий напоминает о еще одном распространенном слове - "бесит" ("Как меня это бесит" - ред). Таролог уверен, что это слово нельзя употреблять, поскольку оно имеет корень "бес", и им можно притягивать к себе бесов.
Если человек чихнул, можно ответить "будь здоров", но не говорить "на здоровье". Если сказать "на здоровье", то фразу можно воспринять так, будто человек чихнул на свое "здоровье".