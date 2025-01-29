Мнение эзотерика на этот счет категорично.

Единицы людей знают, почему нельзя говорить "на здоровье", когда вы что-то даете человеку, а он вас за это благодарит. Такая же ситуация и с другой, не менее распространенной, фразой. Все мы привыкли, что если человек чихнул, ему нужно сказать "будь здоров", но так ли это?

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Откуда взялось говорить "будь здоров"

Доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима в комментарии УНИАН рассказала, что означает фраза "будь здоров". По ее словам, в Украине традиция желать здоровья чихнувшему человеку, очевидно, появилась после принятия христианства (крещение Киевской Руси произошло в 988 году, - Ред.), хотя и мотивирована еще дохристианскими верованиями.

Считают, что вместе с Библией начали появлялись и легенды о том, как Бог оживил Адама, вдохнув в него жизнь, а перед смертью Адам чихнул и таким образом "выдохнул жизнь". И из таких легенд возникло представление, будто чихнуть можно только раз в жизни - перед смертью. Поэтому чихнувшему человеку и начали желать здоровья.

По мнению экстрасенса и таролога Романа Шептицкого, такая фраза вошла в обиход, потому что украинцы испокон веков очень вежливая и доброжелательная нация, и на протяжении многих веков складывалась такая традиция, что мы по разным поводам желаем собеседникам чего-то хорошего.

В каком случае и почему нельзя говорить будь здоров

Экстрасенс также развеял миф о том, что эту фразу произносить нельзя. Он, наоборот, объяснил, почему нужно говорить "будь здоров". Он считает, что слово - это код, это вибрация. И то, что мы закладываем в слово, то и транслируем. Надо задумываться об общем посыле, намерении того, что мы говорим. Нужно думать, что мы говорим, "фильтровать" слова, чтобы не нанести себе энергетический вред:

Фразу "будь здоров" можно говорить. К примеру, если человек чихнул, и вы скажете эти слова, то это будет правильное пожелание.

Если вы не хотите говорить эту фразу, можно использовать другие: "Для твоего же здоровья" или "Во благо". Кроме того, человеку можно просто сказать "спасибо" или "спасибо". Это то, что можно говорить вместо "будь здоров" абсолютно во всех случаях и безопасно для себя.

Итак, можно сделать вывод, что существует одна причина, почему не надо говорить будь здоров - отсутствие желания озвучивать такую фразу.

Какие фразы нельзя произносить, кроме "будь здоров"

Если причина отказа от такой доброжелательной фразы кроется только в вашем нежелании ее говорить, то с другими ответами все сложнее. Шептицкий приводит в пример несколько распространенных ситуаций.

Он считает, что нельзя говорить фразы, в состав которых входит частица "на", поскольку она означает "бери". К примеру, нельзя говорить "на здоровье" или "на счастье". Еще можно услышать фразу "на все хорошо", которую буквально можно понять так, что человек "отдает все хорошее". Фразы-пожелания с частицами "на" можно говорить только очень родным или близким людям, которым вы действительно желаете счастья, здоровья, и вы знаете, что этот человек также вам желает добра и не сделает ничего негативного:

Есть недоброжелатели, которые, услышав фразы с частицами "на", скажут "беру". То есть человек может захотеть забрать то, что вы "отдаете" - ваше счастье, здоровье, все хорошее.

Есть еще один интересный нюанс относительно еды - если человек дает вам блюда в заведении общественного питания и желает "на здоровье", то потом вы сами можете как бы "съедать" свое здоровье. Будет энергетически правильнее, если человек, который отдает блюда, скажет, например, "приятного аппетита" - советует эксперт.

Еще часто люди говорят фразу, которая для них имеет негативное значение, и от которой надо отказаться - "ничего себе", то есть себе ничего, в том числе и хорошего. Таким образом человек ставит определенный блок и закрывает себя от всего хорошего. Если конкретизировать эту фразу, то ее значение изменится - то есть можно сказать "ничего себе плохого, но зато все себе хорошо".

Шептицкий напоминает о еще одном распространенном слове - "бесит" ("Как меня это бесит" - ред). Таролог уверен, что это слово нельзя употреблять, поскольку оно имеет корень "бес", и им можно притягивать к себе бесов.

Если человек чихнул, можно ответить "будь здоров", но не говорить "на здоровье". Если сказать "на здоровье", то фразу можно воспринять так, будто человек чихнул на свое "здоровье".

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