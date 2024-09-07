Эксперты по эзотерике настоятельно не рекомендуют использовать это словосочетание.

Человеческие взаимоотношения практически невозможны без обмена чем-либо - часто мы кому-то что-то даем или одалживаем, также поступают и люди по отношению к нам. УНИАН выяснил, в каком случае говорят "на здоровье" и почему нельзя так делать.

Ранее мы говорили о том, почему нельзя говорить "не за что".

Почему нельзя говорить "на здоровье" - мнение эзотериков

Эксперт по эзотерике с псевдонимом "Зеленоглазая ведьма" специально для УНИАН рассказала, почему нельзя говорить "на здоровье", если вас за что-то поблагодарили. Считается, что на подсознательном уровне вы отдаете свою энергию человеку и свое здоровье. Частица "на" интерпретируется как "бери", таким образом мы сливаем другому человеку все наши блага.

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Современная ведьма Кира Черная согласна с этим мнением, кроме того, она объяснила истоки данной приметы:

Это пошло еще с давних времен, и считается так, что когда человек говорит "на здоровье" в ответ, он отдает - на здоровье, на благополучие.

Например, когда вы произносите "на память", то вы говорите человеку: "Это тебе на память". Мол, на тебе что-то, чтобы ты меня помнил. Здесь так же: на тебе мое здоровье, на тебе мою удачу. Все слова имеют значение. Важно помнить о том, что все, сказанное вами, будет иметь значение именно так, как вы скажите - слова имеют силу.

Если человек говорит "спасибо" - это значит, что человек просит спасения, то есть "спаси Боже". Если он произносит "благодарю", то он буквально дарит благо тому, к кому обращается. Если вы не знаете, как заменить фразу "на здоровье", то лучше говорить именно "благодарю" или "спасибо". В случае, когда совсем не получается себя остановить и хочется сказать "на здоровье", то желательно это произносить только в адрес близких людей, которым вы действительно желаете здоровья.

Сила слова активируется только тогда, когда вы в это верите. Даже если нет, то слова все равно имеют значение - без веры, но с энергетическим посылом, результат будет ощутимым.

Почему нельзя говорить "на здоровье" еще - другие приметы

В народе считается, что нельзя говорить "на здоровье", когда человек употребляет пищу. К примеру, если вас поблагодарили за вкусный обед или ужин, лучше сказать "пожалуйста", иначе человек вместе с едой как бы "съест" свое здоровье. Также считается, что это словосочетание может сработать, как сглаз - как только вы сказали о здоровье, желая его побольше для человека, он тут же начнет испытывать проблемы с самочувствием.

Учитывая эти правила, стоит запомнить - лучше всего просто говорить "спасибо" или "благодарю", если вам что-то дают, а вы благодарите. В случае, когда отдаете вы и благодарят вас, нейтральным словом будет "пожалуйста" или "во здоровье" без частицы "на", тогда никакого негативного эффекта от сказанного не будет.

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