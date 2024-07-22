По словам Гордеева, Беларусь балансирует между поддержкой РФ и избежанием прямого конфликта с Украиной.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, стоит ли бояться того, что Беларусь может напасть на Украину.

По его словам, ситуация на границе между Беларусью и Украиной является чрезвычайно напряженной. Однако его видение и расклад карт Таро указывают на то, что непосредственное нападение со стороны Беларуси на Украину маловероятно, если не произойдет значительного давления со стороны России.

Текущая ситуация

Карты Таро "Башня" и "Маг", как говорит Гордеев, указывают на то, что Беларусь является важным союзником России и выполняет роль стратегического плацдарма для российских войск. Беларусь проводит регулярные военные учения вблизи границы с Украиной, что способствует повышению готовности их военных сил.

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"Однако я вижу, что эти учения носят больше оборонительный характер и направлены на подготовку к возможным угрозам со стороны Украины и других соседних стран", - говорит мольфар.

Намерение Беларуси

Карты Таро "Справедливость" и "Солнце" показывают, что Александр Лукашенко пытается избегать прямого участия своих войск в конфликте, несмотря на давление со стороны России, продолжил мольфар. Он понимает, что его армия является относительно слабой и немотивированной для участия в агрессивных действиях. Лукашенко пытается балансировать между поддержкой России и избежанием прямого конфликта с Украиной.

Роль России

"Мои предчувствия показывают, что решение о возможном нападении со стороны Беларуси будет зависеть от давления со стороны Кремля. Карта "Луна" указывает на скрытые мотивы и возможные манипуляции со стороны России, которая может пытаться втянуть Беларусь в войну для усиления своих позиций. Однако, даже в условиях сильного давления, Лукашенко будет пытаться избегать прямого конфликта, предлагая России альтернативные формы поддержки, такие как предоставление территории для российских войск и проведение совместных военных учений", - добавил эксперт.

Вывод

Таким образом, видение Гордеева и расклад карт Таро указывают на то, что в ближайшее время прямое нападение Беларуси на Украину маловероятно. Однако угроза остается реальной из-за возможного давления со стороны России. Беларусь будет продолжать выполнять роль стратегического партнера России, предоставляя территорию для размещения войск и проведения учений, но прямое участие в конфликте потребует значительного внешнего давления и будет последним шагом для Лукашенко.

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