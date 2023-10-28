На второе осеннее полнолуние 2023 года произойдет затмение Луны.

Вслед за сентябрьским суперлунием в октябре 2023 мы сможем наблюдать еще одно необычное полнолуние - в этот день случится лунное затмение. Как это явление повлияет на само полнолуние, чего не стоит делать в это время, а что, наоборот, нужно - рассказываем в материале.

Полнолуние в октябре 2023, или Луна Охотника

Охотничья Луна - это следующее полнолуние после Урожайного. Этому названию оно обязано индейцам Северной Америки. Урожай в это время, как правило, был уже убран, и охотники выходили на промысел - им было теперь проще заметить животных. Так получилась Луна Охотника. Но в других культурах она имеет другие названия:

у китайцев - Любезная Луна;

у виккан - Кровавая луна;

в Южной Африке - Луна Семян.

На Южном Полушарии у этого полнолуния есть несколько названий: Яичная Луна, Рыбная Луна, Розовая Луна, Луна Пробуждения

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Полнолуние в октябре 2023 и затмение Луны - точное время

В этом месяце полнолуние наступит 28 октября в 23:24 по киевскому времени (20:24 GMT). Оно практически совпадет с максимальной фазой частичного лунного затмения (в 23:14 по киевскому времени). Спутник Земли в это время частично попадет в тень планеты, поэтому Луна будет выглядеть, как будто у нее "откусили" кусок.

Полной Луна будет казаться примерно три дня.

Что нельзя делать в полнолуние 28 октября

Во время полнолуния у многих людей наблюдается прилив энергии и вдохновения, но эмоции могут выходить из-под контроля. Также у некоторых возникают проблемы со сном, но сны в это время бывают более яркими и запоминающимися. Некоторые астрологи также предупреждают, что полнолуние может вызывать обострение заболеваний и психических расстройств.

Действие октябрьского полнолуния усугубляется затмением, поэтому следует быть вдвойне осторожным в это время.

Что не надо делать в полнолуние:

конфликтовать и ссориться;

идти на риск;

заниматься тяжёлым физическим трудом и переутомляться;

давать и брать в долг;

отправляться в дальнюю дорогу;

идти на медицинские операции;

думать о плохом;

употреблять алкоголь, переедать;

делать предложение и жениться/выходить замуж.

Так как энергии в этот момент будет много, то ее очень захочется задействовать, но астрологи советуют не делать этого, тем более, учитывая затмение. Составляйте планы - но все дела перенесите на после затмения.

Что можно делать в полнолуние - куда направить энергию

Прилив энергии и вдохновения во время полнолуния может способствовать активному творческому процессу и успешному выполнению задач, появится отличная возможность для саморазвития и внутреннего роста, говорят астрологи. Энергию Луны, которая находится на пике, можно и нужно использовать грамотно.

Что нужно делать в полнолуние:

заканчивать все начатые дела;

очищать пространство - делать генеральную уборку, избавляться от хлама;

мириться;

заняться рисованием, письмом, музыкой или любым другим видом творчества и т.п. - полнолуние стимулирует творческую энергию;

заняться очищением внутренним и внешним - медитировать и принимать теплые ванны, практиковать йогу;

начать заниматься спортом, худеть - вес будет таять с убывающей Луной.

Также это время считается благоприятным для проведения ритуалов и магических практик. В целом период полнолуния следует провести в спокойствии и умиротворении, контролируя свои эмоции, слова и поступки.

Ритуалы на полнолуние

С давних времен день полнолуния использовали для изменения жизни и часто проводили магические обряды и ритуалы. По поверьям нашим предков, с их помощью можно было избавиться от болезней, сглаза, привлечь удачу или любовь в жизнь.

Вот какие ритуалы на полнолуние делали:

женщине, стоя у окна при Луне, нужно расчесать волосы - тогда в семье не будет разногласий и ссор;

в день полнолуния нужно заштопать все дырки на одежде, тогда благосостояние улучшится;

если снять шляпу перед полной Луной, то можно привлечь удачу;

если под лунным светом подержать на виду деньги или кошелек (только не на улице), то вскоре разбогатеете;

в ночь на полнолуние нужно надеть красное белье и носки, тогда также разбогатеете.

Сны, приснившиеся в эту ночь, считаются вещими и сулят перемены в будущем - так судьба посылает знаки.

Ранее мы публиковали лунный календарь на ноябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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