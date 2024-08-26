Весам астролог рекомендует кроссовки на липучках.

Астролог Мэгги Уилсон рассказала, какие кроссовки лучше всего подходят представителям каждого знака Зодиака, пишет Best Life.

Овен - спортивные кроссовки

Когда дело касается личного стиля, Овен любит быть смелым. Вы из тех, кто хочет произвести отличное первое впечатление, поэтому вы никогда не упускаете шанса одеться с иголочки. По словам астролога, Овны ищут смелые и яркие цвета с дизайном, который одновременно функционален и привлекает внимание. Также Овны очень активные и подвижные люди. Поэтому астролог рекомендует им приобрести пару спортивных кроссовок, таких как New Balances или Adidas.

Телец - кожаные кроссовки

Тельцы любят роскошь и качественные товары. И они не из тех, кто отходит от своих любимых брендов. И как только Тельцы находят понравившуюся вещь или предмет одежды, хотят носить ее как можно дольше. Потому их кроссовки обязательно должны соответствовать качеству.

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Близнецы - ретро-кроссовки

Чувство стиля Близнецов имеет ту же веселую и причудливую атмосферу, что и остальная часть их личности. Вы не из тех, кому всегда нужны самые новые или последние вещи, чтобы чувствовать себя модным. На самом деле, вам нравится появляться в чем-то совершенно неожиданном. Вот почему вам следует заглянуть в секонд-хенд или на ваш любимый сайт перекупщиков, чтобы купить ретро-кроссовки.

Рак - слипоны

Рак - это знак, который ценит комфорт, поэтому ему рекомендуют искать кроссовки с хорошей поддержкой свода стопы и амортизацией, а также со стильным и практичным дизайном. Слипоны доступны во всех цветах, так что вы можете менять пары, чтобы они соответствовали вашему наряду каждый день недели.

Лев - высокие кеды

Лев любит выходить за рамки. И их личный стиль не исключение. Для вас мода - это продолжение вашей творческой стороны, и каждый день - это шанс превратить мир в ваш собственный показ мод. По словам астролога, пара высоких кроссовок станет идеальным дополнением к гардеробу Льва.

Дева - классические кроссовки

Девы известны своим острым взглядом на детали и высоким вкусом. Вас не впечатляют мимолетные тенденции и роскошные логотипы. Для вас каждая вещь вашего гардероба - это инвестиция. Вы цените практичность и функциональность, поэтому пара классических кроссовок, которые одновременно удобны и практичны, будет идеальным выбором.

Весы - кроссовки на липучках

Весы - законодатели тенденций в моде. Вам нравится быть в курсе того, что модно, а что нет, и привносить свою собственную интерпретацию. Поэтому ищите кроссовки с уникальным и привлекательным дизайном.

Скорпион - массивные кроссовки

Когда дело доходит до моды, у Скорпионов очень особенный стиль. Вы любите драматичные силуэты с авангардным настроением, которые заставляют людей восхищаться и удивляться одновременно. Скорпион - это знак, который ценит интенсивность и страсть, поэтому пара кроссовок с сильным и мощным дизайном будет для них идеальной.

Стрелец - походные кроссовки

Стрелец любит получать удовольствие от моды, при этом сохраняя функциональность вещей. Вам нравится выражать себя с помощью необычных стилей и смелых цветов. Но при этом вы никогда не позволите выбору одежды помешать вашим амбициям. Астролог советует вам искать кроссовки с прочным и дорожным дизайном, например, походные кроссовки HOKA или Merrells.

Козерог - изысканные кроссовки

У Козерогов очень традиционный стиль, который всегда классический и никогда не безвкусный. Вы гордитесь тем, как вы выглядите, и вы пойдете на многое, чтобы всегда быть собранным. Качество - самый важный фактор для вас при выборе вещей для вашего гардероба, поэтому вы не боитесь сорить деньгами, если это означает получить именно то, что вы хотите.

Водолей - скейт-кеды

Водолей любит бунтовать против ожиданий. Поэтому неудивительно, что вы немного нарушаете правила, когда дело касается моды. Вы выбрасываете общепринятые взгляды в окно, предпочитая смешивать и сочетать старые стили, чтобы найти что-то новое.

Рыбы - парусиновые кроссовки

Рыбы - художники Зодиака, поэтому их чувство моды, как правило, более эксцентричное. Вы любите мягкие цветовые палитры, молодежный дизайн и все, что выходит за рамки ожидаемого. Астрологи советуют выбирать пару кроссовок с мечтательным и творческим настроением. И белоснежные парусиновые кроссовки могут стать идеальным чистым листом для создания образа.

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