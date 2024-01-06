Козероги ставят работу выше отношений, а Водолеи радикально самостоятельны.

Астрологи рассказали, из-за чего вторые половинки бросают представителей тех или иных знаков Зодиака.

Овен

У Овнов врожденная потребность в волнении и ускорении сердечного ритма. Это делает их совершенно изнурительными романтическими партнерами. Спорить - это их язык любви, и они склонны часто повышать голос.

Телец

Тельца бросают за то, что он абсолютно бескомпромиссен во всех отношениях. Они отказываются извиняться или развиваться, даже и особенно тогда, когда это в их интересах. Базовый рецепт абсолютного тирана. Тем не менее, с этим знаком редко расстаются, во многом благодаря тому, что он хорош в постели и великолепен на кухне.

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Близнецы

Общая нестабильность - главная причина, по которой Близнецов бросают. Партнер никогда не знает, где он находится с Близнецами. Это тревожное чувство, которое наверняка отпугнет эмоционально зрелых партнеров.

Рак

Раков бросают из-за того, что они не знают, как сформулировать свои потребности и ожидания, а затем пассивно-агрессивно наказывают за это своего партнера.

Лев

Львы постоянно требуют внимания, признания, похвалы и привязанности. И когда с ними не обращаются как с богами, они становятся угрюмыми и замыкаются в себе. Быть в отношениях со Львом - это утомительная работа, благодарность за которую сводится к тому, чтобы стоять в их тени.

Дева

Не каждому нужен любовник, который одновременно выполняет роль тренера по жизни. Девы хотят, чтобы их партнер был лучшей версией себя, какой они только могут быть. И эта требовательность некоторых отталкивает.

Весы

Весов бросают за их чертовы выходки, вопиющий флирт, нерешительность, ложь, мошенничество с чеками или измену вам с вашим братом или сестрой.

Скорпион

Скорпионов бросают, когда их близкие устают от контроля над разумом, пристальных взглядов и необоснованных обвинений в предательстве.

Стрелец

Человек, рожденный под счастливыми звездами Стрельца, вряд ли окажется в серьезных отношениях. Стрельцы не способны отказать приятному времяпрепровождению. Известные своей любовью к приключениям и открытым дорогам, они используют юмор и неуравновешенность как средство сбежать от настоящей близости.

Козерог

Козерог рожден для того, чтобы работать, ставя бизнес выше удовольствия, рентабельность инвестиций выше отношений и финансовый успех выше личного обогащения. Эта пирамида приоритетов часто заставляет их партнеров чувствовать себя второстепенными и стремиться найти кого-то с лучшим балансом между работой и личной жизнью.

Водолей

Водолеи радикально самостоятельны. Они или изо всех сил пытаются удовлетворить потребности других, или вовсе не имеют представления, когда стоит уделять внимание своим половинкам. Из-за этого романтическое партнерство больше похоже на динамику темного хозяина/нетерпеливого миньона, гения/просителя, чем на истинные отношения.

Рыбы

Рыбы обладают своеобразным даром избегать расставаний, действуя достаточно плохо, чтобы заставить своего партнера расстаться с ними. Причиной же разрыва может стать их склонность проецировать на партнера абсолютно ошибочные романтические фантазии.

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