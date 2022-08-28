Что ждет Близнецов женщин в 2022 году в начале осени и о чем предупреждают звезды - узнайте в материале УНИАН.

Первый месяц осени подарит представителям стихии воздуха огромное количество интересных встреч и событий. Воспринимайте происходящее, как шансы от Вселенной, иначе рискуете упустить свое счастье. О том, что именно сулит гороскоп для Близнецов на 2022 год осенью - читайте далее.

Ранее мы говорили о том, что приготовил гороскоп для Тельца в сентябре 2022.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2022

Каких-либо разительных перемен в этом месяце у вас не будет - все идет своим чередом. Это хорошо, ведь у Близнецов будет возможность разложить по полочкам всю свою жизнь. Главное - не выбивайтесь из общего ритма и не проявляйте инициативы, лучше работайте в команде.

Відео дня:

Если вы только ищете занятость, то обратите внимание на творческие профессии - звезды говорят, что именно в них вы сможете раскрыть свой потенциал. В конце сентября будьте осторожны - возможны ситуации, требующие незамедлительной реакции. Постарайтесь верно расставить акценты и не берите на себя слишком много.

Гороскоп любви на сентябрь 2022

Одинокие Близнецы в начале осени познакомятся с человеком, который подарит бурю положительных эмоций. Роман вспыхнет сразу, а вам останется только наслаждаться им. Не думайте о том, что будет после - отбросьте все негативные мысли. Главный совет сентября - не вступайте в отношения с женатыми мужчинами, иначе это закончится плохо.

Близнецы, у которых уже есть вторая половинка, также погрузятся в романтику и заботу. Страсти не будет, зато появятся взаимопонимание и поддержка. В середине месяца возможны просьбы о помощи от друзей или родственников - решать их проблемы вы будете вместе со своим любимым человеком.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2022

Здоровье в этом месяце будет в пределах нормы, но не перегружайте организм. По возможности отказывайтесь от тяжелой пищи, не поднимайте тяжести и не мучьте себя изнурительными тренировками. Астрологи советуют наладить питание - возможен недостаток белка, из-за которого ухудшится общее самочувствие.

После 15 сентября можете заняться своей внешностью, посетить косметолога или парикмахера. Если давно хотели сменить имидж, то сейчас - самое время. Любые плановые операции лучше проводить ближе к концу месяца, тогда выше шансы положительного результата.

Вас также могут заинтересовать новости: