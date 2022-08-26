Что ожидает Тельцов в 2022 году осенью и о чем нужно знать уже сейчас - читайте на УНИАН.

Сентябрь станет для Тельцов достаточно весомым месяцем - представителям земной стихии захочется уединения. Вам покажется, что некоторые решения ошибочны, а путь избран неверно. Астрологи советуют накопить силы для мощного рывка позже и вместе с тем рассказывают, что обещает гороскоп для Тельца на месяц.

Ранее мы говорили о том, как сложится гороскоп для Овна в сентябре 2022.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2022

С самого начала месяца все пойдет не так, как вы планировали - расположение звезд вряд ли можно назвать удачным. Именно поэтому лучше отложить серьезные задачи и заняться чем-нибудь попроще. Не ввязывайтесь в авантюры, не давайте обещаний - постарайтесь отойти от существенных дел.

Не переживайте о том, что упустите важные шансы - Вселенная даст вам несколько возможностей в конце сентября. Лучше всех ситуация сложится у представителей творческих профессий - их ожидает крупное денежное поступление. У всех остальных ситуация с работой и деньгами будет нейтральной.

Гороскоп любви на сентябрь 2022

Некоторые Тельцы в этом месяце столкнутся с проблемой непонятного поведения партнера. Из строя выйдут даже самые крепкие отношения, а количество ссор увеличится в разы. Астрологи советуют не рубить с плеча, а дать возможность человеку объясниться. Возможно, это просто тяжелый период, который нужно переждать, а не воспринимать как точку в отношениях.

Свободные Тельцы будут знакомиться часто и много, но серьезного романа не получат. Вы можете наслаждаться интересными людьми, но не обольщайтесь - начало месяца нельзя назвать благоприятным для любовной сферы. Старайтесь относиться к этому философски и больше времени уделяйте другим отраслям жизни.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2022

Звезды предупреждают, что в этом месяце велики риски поддаться меланхолии и почувствовать внутреннее опустошение. Запишитесь на массаж или маникюр, помедитируйте, почитайте книгу или возьмите выходные на работе - в общем, займитесь собой и постарайтесь восстановить прежнее моральное состояние.

Будьте осторожны - ваш организм сейчас подвержен простудам, поэтому тепло одевайтесь и пейте витамины. Если беспокоит здоровье, то сходите к врачу, чтобы вовремя обнаружить болезнь и не запустить ее.

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