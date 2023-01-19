Ракам нужно задуматься о своем будущем.

В пятницу, 20 января, Близнецы достигнут небывалых высот, однако судьба сильно "отыграется" на Водолеях. Их ждут сложные испытания. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнам не стоит переживать, их ждет хороший день. Друзья будут рядом, они всегда вас поддержат, цените тех, кто рядом.

Телец

Карты Таро советуют Тельцам не скрываться в чьей-то тени. Пришло время действовать и не стыдиться своих чувств.

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Близнецы

20 января Близнецы будут на высоте. Судьба предоставит все карты в ваши руки. Используйте этот шанс и воплотите в жизнь все свои мечты.

Рак

Ракам нужно задуматься о своем будущем. Сделайте выбор и смело отбросьте все отговорки, карты Таро сулят вам удачу.

Лев

Львов ждет день радости. Вы будете пожинать плоды своей напряженной работы, судьба вознаградит вас за все старания.

Дева

20 января Девы ступят на хрупкий лед. Вы в шаге от неправильного поступка, избегайте ссор и рискованных решений.

Весы

Карты Таро советуют Весам готовиться к неожиданным новостям. Они будут хорошими, однако поначалу могут вас шокировать.

Скорпион

Скорпионов ждут хлопоты. Все планы могут испортиться, однако это не наказание судьбы, а знак. Возможно, вы выбрали не тот путь.

Стрелец

В пятницу Стрельцы смогут отделаться от врагов и навязчивых людей, которые отравляют все вокруг себя. Будьте тверды в своих намерениях, обрубите все контакты с теми, кого не хотите слышать.

Козерог

Карты Таро пророчат Козерогам романтическое свидание. Вы можете влюбиться или улучшить отношения со своей второй половинкой.

Водолей

Адские муки настигнут Водолеев. Вас ждут серьезные испытания, постарайтесь справиться с ними без лишних слез. Найдите в себе силы, скоро все наладится.

Рыбы

20 января Рыбам стоит отказаться от иллюзий. Важные события уже близко, вам нужно очистить пространство от лишнего "шума".

Ранее астрологи рассказали, что в жизни трех знаков Зодиака вскоре произойдут резкие изменения.

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