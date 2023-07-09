В понедельник, 10 июля, Близнецов ждут большие победы, они взлетят на вершину Олимпа. А Раки сумеют разбогатеть, их ждет звон монет. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.
Овен
Овнам стоит позаботиться о своих друзьях. Чаще думайте об окружающих и помогайте тем, кто в этом нуждается. Вы способны сделать чью-то жизнь лучше, станьте "волшебником"!
Телец
10 июля Тельцы погрязнут в воспоминаниях. Возможно, это случится из-за того, что вы недовольны нынешним положением в обществе. Подумайте, как вы можете поднять свой статус.
Близнецы
Карты Таро сулят Близнецам большие победы. Вы оставите всех конкурентов позади, однако не стоит насмехаться над теми, кому и так придется терпеть поражение. Будьте вежливыми и не задирайте нос.
Рак
Раки услышат звон монет. Они смогут разбогатеть и будут радоваться своим успехам. Не стыдитесь результатов труда, но не стоит слишком преувеличивать свои заслуги.
Лев
В понедельник Львы могут сильно разочароваться в людях. Не стройте воздушные замки и адекватно оценивайте происходящее вокруг. Так вы сумеете уберечь себя от грусти.
Дева
Карты Таро советуют Девам отправиться на прогулку. Это поможет вам познакомиться с новыми людьми. Заводите друзей и не стесняйтесь быть собой.
Весы
Весы могут расслабиться, в этот день вы не должны перетруждаться. В скором времени вас ждут неожиданные события, а потому наберитесь сил. Йога, книги и интересные фильмы - выберите свой вариант для отдыха.
Скорпион
10 июля Скорпионам стоит задуматься о том, правильно ли они распоряжаются своим временем. Пересмотрите свое отношение к развлечениям и работе. Вам срочно нужно найти баланс, в какой-то из сфер явный "перекос".
Стрелец
Стрельцы получат неожиданный сигнал. Вас будто бы о чем-то предупреждают. Внимательно отнеситесь ко всем знакам, которых в этот день будет немало.
Козерог
Карты Таро сулят Козерогам приятный разговор. Вы сможете рассказать обо всем, что вас тревожит. Не стыдитесь своих чувств, вас услышат и поймут.
Водолей
10 июля Водолеи будут витать в облаках. Вы постоянно думаете о том, что считаете недостижимым. Однако если вы решитесь действовать, все задуманное легко станет реальностью.
Рыбы
Рыбы могут сильно огорчиться. Вы поймете, что ошибались в своих мыслях о некоторых людях. Помимо этого, Рыбы могут поссориться с другом.
Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака запрыгнут в последний вагон поезда счастья.