Овнам стоит позаботиться о своих друзьях.

В понедельник, 10 июля, Близнецов ждут большие победы, они взлетят на вершину Олимпа. А Раки сумеют разбогатеть, их ждет звон монет. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам стоит позаботиться о своих друзьях. Чаще думайте об окружающих и помогайте тем, кто в этом нуждается. Вы способны сделать чью-то жизнь лучше, станьте "волшебником"!

Телец

10 июля Тельцы погрязнут в воспоминаниях. Возможно, это случится из-за того, что вы недовольны нынешним положением в обществе. Подумайте, как вы можете поднять свой статус.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам большие победы. Вы оставите всех конкурентов позади, однако не стоит насмехаться над теми, кому и так придется терпеть поражение. Будьте вежливыми и не задирайте нос.

Рак

Раки услышат звон монет. Они смогут разбогатеть и будут радоваться своим успехам. Не стыдитесь результатов труда, но не стоит слишком преувеличивать свои заслуги.

Лев

В понедельник Львы могут сильно разочароваться в людях. Не стройте воздушные замки и адекватно оценивайте происходящее вокруг. Так вы сумеете уберечь себя от грусти.

Дева

Карты Таро советуют Девам отправиться на прогулку. Это поможет вам познакомиться с новыми людьми. Заводите друзей и не стесняйтесь быть собой.

Весы

Весы могут расслабиться, в этот день вы не должны перетруждаться. В скором времени вас ждут неожиданные события, а потому наберитесь сил. Йога, книги и интересные фильмы - выберите свой вариант для отдыха.

Скорпион

10 июля Скорпионам стоит задуматься о том, правильно ли они распоряжаются своим временем. Пересмотрите свое отношение к развлечениям и работе. Вам срочно нужно найти баланс, в какой-то из сфер явный "перекос".

Стрелец

Стрельцы получат неожиданный сигнал. Вас будто бы о чем-то предупреждают. Внимательно отнеситесь ко всем знакам, которых в этот день будет немало.

Козерог

Карты Таро сулят Козерогам приятный разговор. Вы сможете рассказать обо всем, что вас тревожит. Не стыдитесь своих чувств, вас услышат и поймут.

Водолей

10 июля Водолеи будут витать в облаках. Вы постоянно думаете о том, что считаете недостижимым. Однако если вы решитесь действовать, все задуманное легко станет реальностью.

Рыбы

Рыбы могут сильно огорчиться. Вы поймете, что ошибались в своих мыслях о некоторых людях. Помимо этого, Рыбы могут поссориться с другом.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака запрыгнут в последний вагон поезда счастья.

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