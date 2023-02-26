Карты Таро сулят Львам прибыль.

В понедельник, 27 февраля, Близнецов ждут подарки судьбы. А Водолеев могут сильно обидеть. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнам стоит задуматься о полезных привычках. Пришло время начать беспокоиться о своем здоровье. Начните заниматься спортом или же откажитесь от вредной еды.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам споры и склоки. Вы рискуете оказаться в эпицентре скандала из-за своего любопытства. Будьте осторожнее.

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Близнецы

Близнецам можно ждать большой радости. Вас ждет счастье, которого вы заслужили. Однако не стоит громко радоваться своим успехам, кто-то может вам позавидовать.

Рак

Раки смогут отдохнуть и на время забыть о делах. Вас ждет день в приятной компании. Расслабьтесь и наберитесь хороших эмоций.

Лев

Карты Таро сулят Львам прибыль. Вы можете получить приятный бонус на работе. Помимо этого, ваша вторая половинка может сделать вам щедрый подарок.

Дева

В жизни Дев могут начаться перемены. Вы можете решиться на глобальные свершения. Не бойтесь и двигайтесь только вперед.

Весы

Весы могут забыть обо всех делах и сбежать подальше от проблем. Отправьтесь на прогулку, сходите в гости или решитесь на путешествие. Вам срочно нужно изменить обстановку.

Скорпион

Скорпионов ждут радостные моменты. Вы можете насладиться этим днем и ни о чем не переживать.

Стрелец

Карты Таро советуют Стрельцам сдерживать свои эмоции. Не стоит говорить все, что вы думаете. Иногда стоит промолчать.

Козерог

Козерогов ждет приятный сюрприз. Вы сможете порадоваться и понять, что рядом с вами люди, которые вас очень любят.

Водолей

Водолеев могут ждать обиды. Кто-то решит вас сильно задеть и даже оскорбить. Сохраните лицо и не отвечайте грубостью на негатив.

Рыбы

Рыбам стоит уделить время своим близким, вы давно не звонили тем, кто очень вами дорожит. Не стоит закрываться в себе, общайтесь и радуйте свою семью.

Ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака признаются в любви на следующей неделе.

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