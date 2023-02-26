В понедельник, 27 февраля, Близнецов ждут подарки судьбы. А Водолеев могут сильно обидеть. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.
Овен
Овнам стоит задуматься о полезных привычках. Пришло время начать беспокоиться о своем здоровье. Начните заниматься спортом или же откажитесь от вредной еды.
Телец
Карты Таро сулят Тельцам споры и склоки. Вы рискуете оказаться в эпицентре скандала из-за своего любопытства. Будьте осторожнее.
Близнецы
Близнецам можно ждать большой радости. Вас ждет счастье, которого вы заслужили. Однако не стоит громко радоваться своим успехам, кто-то может вам позавидовать.
Рак
Раки смогут отдохнуть и на время забыть о делах. Вас ждет день в приятной компании. Расслабьтесь и наберитесь хороших эмоций.
Лев
Карты Таро сулят Львам прибыль. Вы можете получить приятный бонус на работе. Помимо этого, ваша вторая половинка может сделать вам щедрый подарок.
Дева
В жизни Дев могут начаться перемены. Вы можете решиться на глобальные свершения. Не бойтесь и двигайтесь только вперед.
Весы
Весы могут забыть обо всех делах и сбежать подальше от проблем. Отправьтесь на прогулку, сходите в гости или решитесь на путешествие. Вам срочно нужно изменить обстановку.
Скорпион
Скорпионов ждут радостные моменты. Вы можете насладиться этим днем и ни о чем не переживать.
Стрелец
Карты Таро советуют Стрельцам сдерживать свои эмоции. Не стоит говорить все, что вы думаете. Иногда стоит промолчать.
Козерог
Козерогов ждет приятный сюрприз. Вы сможете порадоваться и понять, что рядом с вами люди, которые вас очень любят.
Водолей
Водолеев могут ждать обиды. Кто-то решит вас сильно задеть и даже оскорбить. Сохраните лицо и не отвечайте грубостью на негатив.
Рыбы
Рыбам стоит уделить время своим близким, вы давно не звонили тем, кто очень вами дорожит. Не стоит закрываться в себе, общайтесь и радуйте свою семью.
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