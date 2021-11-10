В "белый список" попали три знака Зодиака.

Украинский астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал, какие знаки Зодиака проведут 2022 год легко, спокойно и непринужденно, а также кто из них обретет настоящее счастье.

Рыбы

На первом месте - Рыбы. Их ждет счастье, успех, благополучие. Все что касается новых начинаний и проектов у Рыб все будет классно и замечательно.

Скорпион

На втором месте оказались Скорпионы. Им может повезти в любви, азартных играх, в рисках и ставках. У них будут большие возможности в 2022 году.

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А вот Раки могут в следующем году переехать за границу. Также их ожидает карьерный рост. Им могут предложить высокий пост.

Напомним, большие перемены ждут не только Рака. Ранее астрологи рассказали, что жизнь трех знаков Зодиака перевернется на 180 градусов уже в ноябре 2021 года. В списке счастливчиков оказались Лев, Водолей и Телец.

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Автор: Диана Могилевич