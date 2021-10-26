Ребенок может родиться у Тельцов, Скорпионов и Рыб.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака могут завести ребенка уже в следующем году.

Телец

Астрологи рекомендуют вам серьезно подойти к зачатию ребенка. Обсудите со своим партнером все нюансы, пройдите обследование и приступайте к зачатию. Самым благоприятным периодом для вас будет декабрь. Помните, чтобы родить здорового ребенка, вам нужно избавиться от вредных привычек и начать мыслить позитивно.

Скорпион

В середине лета вы можете узнать о пополнении в семье. Скорпионы, пришло время научиться думать и заботиться не только о себе. Малыш сделает вас намного счастливее, добрее и успешнее. Те представители этого знака Зодиака, которые долго ждали на появление ребенка, смогут перейти на новый этап в своей жизни и наладить отношения с партнером.

Рыбы

Читайте такжеУмереть от скуки: названы самые занудные знаки ЗодиакаРебенок сможет не только укрепить ваши отношения с любимым человеком, но и объединить всю вашу семью. Звезды знают, что вы очень давно хотели малыша, поэтому ждите это радостное известие уже в сентябре 2022 года. Период беременности станет для вас незабываемым и очень трепетным. Также вы с легкостью сможете справиться с послеродовой депрессией.

Напомним, ранее астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые заводятся с полуоборота.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич