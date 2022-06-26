Не зря говорят, что нервные клетки не восстанавливаются и их лучше беречь. Часто с эмоциями трудно справится и мы прилагаем для этого невероятные усилия. Но есть такие уникумы, которые могут легко не терять свое самообладание.
Так, по данным астрологов, есть три знака Зодиака, которые являются самыми спокойными в мире.
Весы
Стремятся к гармонии как внутри себя, так и в обществе в целом. Они обходят стороной ссоры и скандалы.
Козероги
Уверенны, что любая ссора может привести к окончанию дружбы, сотрудничества и всяких отношений. Для них неприемлемо идти на подобные риски.
Водолеи
Редко выходят из равновесия. Являются настоящими виртуозами в дипломатии, но им иногда стоит быть более настойчивыми.
Ранее астрологи назвали тех, кто в старости становятся невыносимыми: три самых противных знака Зодиака.