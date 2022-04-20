Представителей этих пяти знаков ожидает либо переезд, либо серьезная поездка.

Астрологи составили гороскоп на май 2022 года и выделили пять знаков Зодиака, которых в ближайшее время ожидает переезд или серьезная поездка.

Стрелец

В последнее время Стрельцам было очень непросто. Особенно учитывая то, что они жили с мыслью о возможности покинуть родной дом. Однако ввиду тех или иных обстоятельств в мае переезд все же состоится. Звезды советуют представителям данного знака отнестись к этому как к неизбежному и принять ситуацию. Так будет проще адаптироваться. Кроме того, Стрельцам пережить стресс переезда помогут близкие люди.

Рыбы

Представителей данного знака в мае ждет если не переезд, то серьезная поездка. Специалисты утверждают, что путешествие будет спонтанным. Тем не менее рекомендуют Рыбам начать к нему готовиться и не переживать - все пройдет хорошо.

Овен

Овны - люди, которые крайне не любят переезды. Им по душе оставаться дома. Поэтому грядущий переезд в мае они переживут стрессово. Наиболее правильное решение в данной ситуации - настраивать себя на лучшее.

Лев

Львы - заядлые путешественники, поэтому возможные планы о смене места жительства уже в ближайшем будущем их не пугают. Звезды говорят, что трудностей с переездом для вас не предвидится, поэтому можно спокойно жить своей жизнью и готовится к изменениям.

Весы

Специалисты утверждают, что представители данного знака Зодиака долгое время обдумывают переезд, но никак не могут на него решиться. Однако в мае 2022 года будет момент, который поможет принять решение. Оно будет принято в положительную сторону и переезд все же состоится. Дорога будет дальней, возможно, придется уехать за границу.

Напомним, ранее астрологи назвали топ-3 самых азартных знака Зодиака.

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