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Астрологи перечислили три знака Зодиака, в жизни которых наступает "белая полоса". Астроэксперты уверены, что ближайшие несколько дней будут очень благоприятными для Тельцов, Стрельцов и Раков.

Телец

Тельцы - это карьеристы, которые постоянно пытаются усовершенствовать свои навыки. Для них важно, чтобы их руководителем был человек, который уже достиг определённых высот в их сфере и может чему-то научить. В ближайшие дни их ждет знакомство с таким человеком. Вместе вы сможете создать перспективный проект и получить хорошую прибыль.

Стрелец

Стрельцы также могут получить крупную сумму денег. Это может быть наследство, повышение зарплаты или вы найдете деньги прямо под ногами. Все будет зависеть от вашей внимательности и удачливости. Но не спешите сразу тратить эти деньги, лучше отложите их на что-то более стоящее.

Рак

А вот у Раков с деньгами и карьерой и так все хорошо. Поэтому астрологи прогнозируют, что в ближайшие дни вам повезет в личной жизни. Одинокие представители этого зодиакального созвездия могут встретить свою судьбу на отдыхе. Это будет что-то курортного романа, но очень запоминающегося.

Напомним, три знака Зодиака не умеют признаваться в любви.

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