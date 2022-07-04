Они поступками доказывают свою любовь.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых поступки красноречивее слов. Они всячески будут доказывать вам свою любовь, но вот говорить о чувствах им очень сложно.

Дева

Девы часто сомневаются в своих чувствах. Они могут с вами постоянно быть на связи, делать какие-то романтические поступки и даже создавать семьи, но вот выразить свою любовь на словах им очень сложно. А все потому, что они никогда до конца ни в чем не уверены, поэтому предпочитают просто отмалчиваться.

Рыбы

Несмотря на то, что Рыбы очень влюбчивые и быстро привязываются к людям, они редко говорят о своих чувствах. Причиной тому боязнь быть отвергнутыми. Им проще держать все в себе. Но рассчитывать на откровенное признание вы таки можете, но для этого потребуется терпение. Рыбы могут признаться в любви, но не так быстро, как вы этого хотите.

Козерог

Козероги - это практичные люди, которые поступками будут доказывать свою любовь к вам. Но вот выдавить из них хоть одно слово о любви вам вряд ли удастся. Чтобы это произошло, Козероги должны испытать очень сильные эмоции, но не рассчитывайте, что они будут говорить вам об этом по сто раз в день. Достаточно того, что вы и так об этом знаете.

Напомним, ранее астрологи назвали самые смешные знаки Зодиака.

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