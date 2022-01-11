На первом месте оказались Овны. А компанию им составили Близнецы и Весы.

Астрологи составили рейтинг любимчиков символа 2022 года Водяного Тигра. Им будет везти буквально на каждом шагу, а судьба в этом будет им только способствовать.

Овен

Лидером в списке счастливчиков оказался Овен. Ему больше всего повезет в карьерных вопросах. Так, вы сможете найти работу мечты, которая будет для вас как хобби. Каждый день вы будете ходить на нее, как на праздник. Более того, вам удастся улучшить свое финансовое положение.

Вам, как и Овнам удастся заработать больше денег. Но плоды будут приносить те проекты, над которыми вы работали ранее. Руководство высоко оценит ваши старания и по достоинству вас вознаградит. Также вы можете совершить какую-то масштабную покупку.

Весы

А вот Весам больше всего повезет в личной жизни. Вы сможете найти человека, с которым захотите построить семью. Кроме того, ваши отношения будут развиваться настолько стремительно, что уже в 2022 году вы можете узнать о пополнении в семье.

Напомним, три знака Зодиака совсем скоро обретут личное счастье.

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