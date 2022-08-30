Эти люди часто ругаются со своими близкими, коллегами.

Астрологи перечислили три знака Зодиака, представители которых вечно попадают в какие-то скандалы или создают словесные перепалки. У них очень "горячий" характер и обостренное чувство справедливости.

Рыбы

На первом месте Рыбы. Они всегда выступают за честность, за правду, за справедливость. Именно поэтому могут создавать конфликтные ситуации, если видят, что чьи-то права нарушены. Очень часто уроженцы этого знака идут работать в правоохранительные органы, в мониторинговые структуры, становятся членами наблюдательных советов и т.п.

Лев

Еще один очень конфликтный знак Зодиака. Эти люди привыкли, чтобы в работе и в быту все было так, как они скажут. А если что-то идет не так, то они тут же начинают настоящие "разборки".

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Уроженцам этого знака Зодиака подходят руководящие должности: директор, куратор направления, глава отдела, заведующий и т.п.

Скорпион

Скорпионы на работе не очень часто попадают в конфликты. Чаще всего они скандалят со своими близкими. Это могут быть претензии к любимом на почве ревности, ссоры с родителями из-за их чрезмерной опеки и словесные перепалки с детьми из-за того, что они ведут себя недопустимо.

Напомним, по мнению астрологов, три знака Зодиака ждут неожиданные подарки в сентябре.

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