Больше всего повезет только трем знакам Зодиака.

Астролог Влад Росс назвал три знака Зодиака, которые уже этой осенью смогут окунуться в настоящую любовь. Некоторым из них даже удастся выйти замуж.

Лев

Больше всего в любви осенью 2021-го повезет Льву. Его ждёт счастье и большой успех в любовных делах. Если Лев придет к пониманию того, что он встретил нужного ему человека, не стоит тянуть - осень будет благоприятным временем, чтобы обручиться. И союз, созданный в это время, будет счастливым и благоприятным для Льва.

Весы

Также осень обещает стать супер-классным периодом в любви и личной жизни для Весов. Все, что связано с отношениями и детьми, будет напоминать праздник. В этом плане представителей знака Весы ждёт большая удача.

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Стрелец

Кроме того, позитивный период в любви осенью будет у Стрельца. Особенно удачными и перспективными будут новые знакомства с противоположным полом. Новые связи и новые любовные встречи могут быть замечательными. Стрелец будет завоёвывать сердца быстро - пришел, увидел, победил. Так что он смело может надевать обручальное кольцо избраннице, не откладывая это на потом. Осень - очень благоприятный период для знакомств, потому Стрельцу следует быть активным в интернете, на сайтах знакомств и обращаться к свахам.

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Автор: Диана Могилевич