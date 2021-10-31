Росс дает весьма утешительные прогнозы для нашей страны.

Астролог Влад Росс дал утешительный прогноз для Украины на ближайшее время.

"В гороскопе Украины сейчас именно Юпитер входит. Юпитер – это счастье, благосостояние, инвестиции", - рассказал он в интервью "Апострофу".

Читайте такжеГороскоп для Скорпиона в октябре: что обещают звезды в любви, здоровье и карьереКак отметил астролог, несмотря на весь кризис и ужас в политике, гривня укрепляется, проходят рынки ОВГЗ, нам дают деньги и кредиты.

"Об этом я уже давно сказал, что осенью пойдут деньги в нашу страну", - напомнил Росс.

Также он поделился прогнозом, вступит ли Украина в НАТО.

"Украина уже гибридно вступила в НАТО. И об этом заявил сам Владимир Путин, он это точно сказал на Валдае", - добавил астролог.

Ранее астролог Марина Скади прогнозировала, что для Украины в 2021 наступает важный год - период возвращения Сатурна в натальное положение, а это значит, что жизнь государства подходит к переломному моменту.

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Автор: Виолетта Орлова