По словам эксперта, бои за полуостров могут начаться уже в 2023 году.

Астролог Дмитрий Уранус назвал период, когда Вооруженные силы Украины начнут бой за незаконно аннексированный полуостров Крым.

На своей странице в Facebook он написал, что по карте присоединения Крыма к России видно, что какие-то политические процессы будут происходить с апреля 2024 по апрель-июнь 2025. Возможно, это будет связано со сменой власти в РФ.

"Очень вероятно, что Крым будет окончательно отторгнут от России, и указ о его присоединении будет призван незаконным. Но это в случае мирного политического процесса возвращения Крыма. Если будет принято военное решение освобождения Крыма, то бои за него могут начаться в июле 2023 года и продлятся до января 2024-го, что не желательно", - рассказал Уранус.

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Напомним, ранее астролог Влад Росс говорил, что через несколько лет путем переговоров Украина вернет Крым. После смерти Путина Россия захочет снять все санкции. И пока они не вернут Крым, не смогут их снять. А другие территории могут вернуться под контроль Украины уже в ближайшее время.

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