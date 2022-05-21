Астролог перечислила опасности, которые подстерегают летом разных знаков Зодиака. Специалист напомнила, что в первую неделю лета всем знакам следует избежать крупных покупок, финансовых операций и подписаний серьезных документов, так как из-за ретроградного Меркурия эти события могут закончится плачевно.
Овен
Представителям этого знака Зодиака в первую очередь стоит переживать за себя и за свои поступки. Неконтролируемая агрессия и импульсивные поступки могут мешать вам общаться с близкими и строить карьеру.
Телец
Главными врагами на ближайшее время для Тельцов является лень и апатия. Если поддаваться им, можно утратить не только мотивацию к работе и развитию, а еще и удачу.
А удача - очень прихотливая.
Лев
Еще один представитель, который под угрозой этим летом. Рожденным под знаком Льва важно избегать крупных трат летом. Они могут привести к длительной долговой яме и даже негативно повлияют на здоровье.
Скорпион
Астрологи предупредили, что Скорпионам стоит опасаться вредных привычек, которые приводят к бедности. Крайне важно навести порядок в своем кошельке, погасить задолженности и отказаться от подписания серьезных бумаг. При решении каких-то крупных финансовых вопросах прислушивайтесь к своей интуиции.
Напомним, названы знаки Зодиака, которые никогда не уживаются вместе.