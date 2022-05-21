Следует учесть эту информацию и быть осторожным.

Астролог перечислила опасности, которые подстерегают летом разных знаков Зодиака. Специалист напомнила, что в первую неделю лета всем знакам следует избежать крупных покупок, финансовых операций и подписаний серьезных документов, так как из-за ретроградного Меркурия эти события могут закончится плачевно.

Овен

Представителям этого знака Зодиака в первую очередь стоит переживать за себя и за свои поступки. Неконтролируемая агрессия и импульсивные поступки могут мешать вам общаться с близкими и строить карьеру.

Телец

Главными врагами на ближайшее время для Тельцов является лень и апатия. Если поддаваться им, можно утратить не только мотивацию к работе и развитию, а еще и удачу.

А удача - очень прихотливая.

Лев

Еще один представитель, который под угрозой этим летом. Рожденным под знаком Льва важно избегать крупных трат летом. Они могут привести к длительной долговой яме и даже негативно повлияют на здоровье.

Скорпион

Астрологи предупредили, что Скорпионам стоит опасаться вредных привычек, которые приводят к бедности. Крайне важно навести порядок в своем кошельке, погасить задолженности и отказаться от подписания серьезных бумаг. При решении каких-то крупных финансовых вопросах прислушивайтесь к своей интуиции.

Напомним, названы знаки Зодиака, которые никогда не уживаются вместе.

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