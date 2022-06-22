Не стоит игнорировать даже небольшую вероятность вторжения со стороны Беларуси, считает Дмитрий Уранус.

Астролог Дмитрий Уранус оценил угрозу вторжения беларуских войск на территорию Украины.

Свой прогноз он опубликовал в соцсетях.

"По поводу угрозы из Беларуси – так как две линии Марса проходят через Беларусь и Украину, то угроза с территории Беларуси есть, особенно угроза ракетных ударов. Но будет ли эта угроза вторжения реализована – сказать трудно. Там точно что-то планируется", – отметил он.

"Думаю, что не стоит игнорировать даже небольшую вероятность вторжения со стороны Беларуси", – добавил астролог.

Напомним, астролог предупредил украинцев о серьезной угрозе новых ударов России по Киеву до 29 июня. В частности, речь идет о центре столицы и правительственном квартале. Также он назвал и другие города.

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