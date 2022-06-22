В особенной опасности находиться Киев, заявил Дмитрий Уранус.

Украинцев предупредили о серьезной угрозе новых ударов России по Киеву до 29 июня. В частности, речь идет о центре столицы и правительственном квартале.

Соответствующий прогноз опубликовал астролог Дмитрий Уранус в социальных сетях.

"В целом карта полнолуния указывает на 2 недели второй половины июня, как время особой ярости и активности врагов Киева. Марс, как божество войны, находясь в Овне очень сильный, и попадая точно в начало 7 сектора врагов карты полнолуния, усиливает агрессию врагов Киева. Линия Марса проходя точно по правительственному кварталу будет создавать угрозу правительству Украины. Скорее всего, враг планирует нанести удары по Киеву, центру города и правительственному кварталу. Рекомендую правительству разделиться и временно покинуть Киев, находиться в ничем не приметных местах", – написал он.

Кроме того, в своем прогнозе Уранус указал еще несколько городов, которые до конца июня будут находиться под особой угрохой.

"На карте видно, что линия Марса проходит по Беларуси и в сторону Киева, аж до Измаила, задевая такие крупные города - Чернигов, Белая Церковь, Умань. Морская зона около устья Дуная так же задета, а там не далеко находится остров Змеиный, что обостряет ситуацию около этого острова. Думаю, там будут громкие события. Вторая линия Марса, менее опасная, повреждающая 10 и 4 сектор карты, она выделенная фиолетовым цветом, проходит по таким городам – Любешов, Луцк, Млинов, Тернополь, Черновцы", – отметил астролог.

Ранее астролог Влад Росс назвал идеальную дату для контрнаступления украинских войск на всех направлениях.

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