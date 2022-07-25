Жителям этих городов нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Астролог Ангелина Вакулина составила прогноз для украинских городов на конец июля 2022 года и определила, над какими из них нависла серьезная опасность.

На своей странице в Instagram она написала, что уже в конце июля от ракетных ударов могут пострадать три украинских города - Харьков, Лисичанск и Полтава.

Она добавила, что в конце июля могут активизироваться боевые действия, поэтому не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Кроме того, Вакулина отметила, что и в августе, сентябре и октябре будет сложная ситуация в Украине. Война начнет потихоньку сходить на нет только к концу текущего года.

Напомним, ранее победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова в интервью УНИАН рассказала, стоит ли ожидать нападения из Беларуси и будет ли это грозить Киеву, почему не надо бояться голода и какой Украина будет после победы.

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